Esta llamada al vacío es más frecuente de lo que pensamos y no tiene por qué ser algo negativo

Cómo entrenar tu mente para dejar de pensar en algo

MadridHay sensaciones, pensamientos y emociones que no siempre comprendemos, pero que están ahí. Pensamos que solo nos sucede a nosotros, pero lo cierto es que algunos de ellos son más frecuentes de lo que pensamos, es precisamente lo que sucede cuando nos colocamos cerca del borde de un acantilado, en un balcón o una azotea y pensamos en saltar, aunque no tengamos ninguna intención de hacerlo.

Algunas personas no sienten este impulso, esta extraña pulsión, pero son bastantes a quienes sí les sucede, tanto es así que incluso existe un nombre para hacer referencia a esto: llamada al vacío. Se trata de un pensamiento intrusivo que no tiene por qué estar relacionado con las verdaderas intenciones de quien los tiene, que no aparecen solo en personas con tendencias suicidas y que no debería ser motivo para juzgarnos a nosotros mismos.

La 'llamada del vacío': así se explica la extraña pulsión de saltar cuando estás en un lugar muy alto

No todo el mundo lo experimenta, pero esta llamada al vacío es más frecuente de lo que pensamos y, como señalábamos antes, se trata de un tipo específico de pensamiento intrusivo. Los pensamientos intrusivos son imágenes, ideas o impulsos que aparecen en la mente de forma inesperada e indeseada y que suelen causar incomodidad o ansiedad. En general, no suelen ser preocupantes, salvo que sean recurrentes, en cuyo caso es importante buscar ayuda profesional para poder aprender a lidiar con ellos.

En el caso de la llamada al vacío sucede lo mismo, no es algo que debamos usar para juzgarnos a nosotros mismos, puesto que no están vinculados con las intenciones, son involuntarios. Esta sensación no es algo sobre lo que se hable habitualmente, por lo que las investigaciones sobre estos impulsos no son demasiado conocidos, pero se ha demostrado que mucha gente los experimenta y que es algo que sucede en todo el mundo, incluso en diferentes culturas.

“Le pasa a mucha más gente, pero no lo comentan porque piensan que los demás van a pensar que están mal de la cabeza”, compartía sobre este tema el farmacéutico Álvaro Fernández, conocido por su faceta como divulgador en redes sociales. “Se trata de un pensamiento intrusivo que no se puede evitar”.

Estas llamadas al vacío aparecen tanto en personas con ideaciones suicidas como en otras que no las tienen, por lo que no hay que asumir que tener este tipo de pensamientos pueda ser un deseo profundo y desconocido de morir. De hecho, tal y como explica Fernández, nada más lejos de la realidad y esto podría ser una señal de alerta, un aviso para alejarnos del peligro. “Algunos científicos dicen que es una señal de seguridad de nuestro cerebro, pero que nosotros la interpretamos mal”, explicaba. “Nos está diciendo: ‘aquí estás bien, pero no te arrimes más que lo vas a dejar de estar’”.

Eso sí, si los pensamientos intrusivos nos comienzan a afectar o se convierten en algo tan frecuente que nos impide hacer nuestra vida con normalidad, conviene buscar ayuda profesional cuanto antes.