La cuenta de un banquete de boda de hace 50 años se ha hecho viral en redes sociales por no llegar a dos euros en total

La subida de precios sigue siendo noticia cada día. Estamos acostumbrados a ver cómo la cesta de la compra cada vez está más cara y salir a comer fuera se ha convertido en un verdadero lujo para muchos. Es por ello que un vídeo de TikTok se ha hecho viral por mostrar unas cuentas de hace más de 50 años en varios restaurantes.

El vídeo lo protagoniza una nieta junto a sus dos abuelos. Los tres, mirando uno a uno los 'tickets' de aquella época, alucinan al ver los precios que pagaron durante el viaje de novios que realizó la pareja hace más de medio siglo. La mujer coge un primer recibo al azar y los precios son alucinantes: "Pedimos media de vino, dos panes, dos ensaladas, dos raciones de pollo, dos filetes y dos postres de naranja... todo son 283 pesetas, lo que equivale a 1,70 euros".

El abuelo, al escuchar la lista, recuerda que también tomaron "dos cafés y un puro". La protagonista del vídeo continúa enseñando otras facturas donde muestra que dos solomillos se pagaban a 1,60 euros, pero explica que su marido ganaba al mes 6.000 pesetas al mes, lo que equivalen a un poco más de 30 euros en la actualidad. Las fechas de algunas de esas cuentas que guarda como reliquias la abuela de esta usuaria, son de la década de los 70. La mayoría de ellas, no superan las 300 pesetas. También tenía los sobres con el dinero y las dedicatorias que le dieron el día de su boda. Recuerdos que ahora se convierten en una prueba histórica que sirve para hacer un análisis de cómo ha cambiado la economía de nuestro país.

Más precios de esa época

Además, otro dato que ha impactado mucho es conocer el precio del coche que se compraron en aquel entonces este matrimonio. “En 1971” se compraron un SEAT 600 por 77.000 pesetas. Si lo imaginamos en euros puede parecer mucha cantidad, pero si realmente hacemos el cambio no llegan a los 500 euros. Aunque parezca un precio muy barato que ahora podríamos pagar con un sueldo mensual, la dificultad de poder pagar esta cantidad era muy parecida a la que hay hoy.

La publicación ya ha acumulado casi 200.000 visualizaciones. Los comentarios eran de asombro, pero otros no se sorprendieron, sino que sabían que los sueldos de aquel entonces no solían superar los 50 euros. “Dios mío, y la mía va a salirme por 22.000 euros”, comenta un usuario refiriéndose a su boda. “6.000 pesetas era un dineral”, “Qué buena época”, comentaban otros.