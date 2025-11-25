Inés Gutiérrez 25 NOV 2025 - 08:00h.

En Japón tienen diferentes formas de inclinarse en función de la situación y el significado

Saludos prohibidos del mundo: los gestos que no se pueden hacer jamás, país por país

Compartir







MadridAceptamos las tradiciones y costumbres que son habituales de donde nos hemos criado y normalmente no nos damos cuenta de que las cosas no se hace igual en todo el mundo hasta que no nos encontramos con alguien que hace algo diferente, ya sea en una película, serie o libro, o frente a nosotros.

Una de las cosas que damos por hecho que son iguales en todas partes es la forma de saludar, pero nada más lejos de la realidad. Igual que en algunos lugares se dan un beso, dos o tres, también en otros es impensable que exista ese contacto físico con alguien a quien nos acaban de presentar.

PUEDE INTERESARTE Por qué el pulgar hacia arriba es un gesto de aprobación: diferentes hipótesis sobre su origen

En occidente tendemos a dar la mano, pero, por ejemplo, en Japón se inclinan. Dos formas de saludar muy diferentes que ponen de manifiesto las grandes diferencias que existen entre ambas culturas, aunque en otros muchos aspectos no sean tan distintas.

¿Por qué en Japón se inclinan y en occidente se dan la mano?

La reverencia es un gesto habitual en Japón, existen muchas diferentes y todas tienen significados distintos, por lo que saber emplear la forma adecuada de hacer este gesto, que es una muestra de respeto o deferencia, puede llevar algo de tiempo y estudio. Originalmente, la empleaban los samuráis en la Edad Media para demostrar que no existía hostilidad hacia el contrincante de mayor rango, con el tiempo se extendió como gesto de respeto. Cuanto más se inclina quien la hace, más respeto está mostrando.

No es tanto una forma de saludo como una señal de gratitud y, sobre todo, de respeto. En ocasiones también es un gesto de disculpa, lo que puede hacer que quien no esté demasiado familiarizado con esta cultura tenga dificultades para entender el motivo exacto para la reverencia, pero suele ser un gesto de cordialidad, con un significado muy similar al apretón de manos tan típico de la cultura occidental.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El apretón de manos es un gesto que indica buenas intenciones porque, antiguamente, al estrechar las manos de tu oponente le mostrabas que no portabas un arma. Se demostraba que ninguno de los dos lo hacía al moverlas vigorosamente de arriba a abajo, porque quedaba claro que no había nada escondido en la manga.

No se conoce el momento concreto en el que se empezó a usar, pero hay referencias a este gesto grabadas en piedra o adornando vasijas, lo que demuestra que es bastante antiguo. Sí que se sabe que se popularizó durante la Edad Media, como muestra de buena voluntad, de confianza en el acercamiento.

Es un gesto que se ha ido extendiendo globalmente y que ha pasado a ser una forma de saludo que demuestra cercanía sin llegar a ser tan cómplice como un abrazo o un beso. Suele darse más habitualmente en ambientes profesionales, pero no es raro verlo también en grupos de amigos que se saludan al reunirse. Mientras que en casi todas partes se ha ido adoptando, en Japón todavía parece que se resisten a ello y prefieren inclinarse ligeramente en una pequeña reverencia.