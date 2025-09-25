Inés Gutiérrez 25 SEP 2025 - 20:00h.

Suele pensarse que usamos este gesto como herencia del circo romano y los combates de gladiadores

El gesto que casi todo conductor realiza de manera habitual pero que está completamente prohibido

Compartir







MadridSon muchos los gestos que hacemos habitualmente dando por hecho que todo el mundo nos entiende y lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones es así, pero no siempre sucede. Movemos la cabeza de arriba hacia abajo para afirmar y hacia los lados para decir que no asumiendo que es un gesto universal, la sorpresa llega cuando descubrimos que no es así.

También solemos hacer un gesto con la mano para asegurar que todo está bien, que nos parece correcto y estamos de acuerdo, un pulgar hacia arriba que se ha convertido en un signo positivo y que tiene hasta su propio emoji. Se ha aceptado como un gesto que quiere decir que algo nos gusta y que se emplea en redes sociales con este claro significado, pero ¿sabemos de dónde viene, cuál es su origen?

Por qué el pulgar hacia arriba es un gesto de aprobación: diferentes hipótesis sobre su origen

De entre todos los gestos que hacemos a lo largo del día, este pulgar hacia arriba es uno de los que más claro tenemos cuál es su origen, pues ha quedado recogido en numerosas películas de ficción. A cualquiera que le preguntes te dirá con gran seguridad que los responsables de que este gesto exista y se emplee como algo positivo fueron los romanos. En concreto, podrá decirte hasta el momento en el que lo usaban.

Cualquiera que haya visto una película de gladiadores sabrá que este era el gesto clave tras un combate, ese que marcaba el destino del perdedor, porque una vez que la batalla había finalizado en la arena, el vencedor se giraba esperando el veredicto que le dijera si tenía que acabar con su enemigo definitivamente o este tendría la suerte de que le perdonaran la vida. El pulgar hacia arriba indicaba que salía de allí vivo, el pulgar hacia abajo indicaba muerte.

Parece ser que esto, una vez más y para sorpresa de nadie, solo pasaba en las películas, pues en el circo romano el gesto que empleaban era otro. En realidad, colocaban el pulgar en horizontal y lo pasaban por el cuello, como si lo cortaran. Así, parece que este gesto nada tiene que ver con los romanos y sus circos y en realidad se habría comenzado a emplear y popularizar durante la Segunda Guerra Mundial.

Según varios historiadores, este gesto era empleado por los pilotos norteamericanos para indicar en pocos segundos y sin tener que usar palabras (que era imposible que los demás pudieran escuchar) que todo estaba bien y bajo control. De hecho, esto mismo podría ser una explicación sobre cómo este gesto pasó a atribuirse a los emperadores romanos. Hollywood optó por usar un gesto que conocían y estaba arraigado en su cultura, un gesto que, bastante universalmente, tiene connotaciones positivas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, parece claro que quienes pensaron que este gesto tiene su origen en el circo romano y sus luchas estaban equivocados, aunque su origen sí que tiene relación con la batalla, aunque con una muy diferente.