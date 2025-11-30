¿Maradona era gallego? El pueblo desaparecido que podría explicar su apellido

Se descarta que Maradona sea un apellido de origen italiano, y todo apunta hacia Galicia

Un año sin Diego Armando Maradona: "Argentina encontró en él lo que pudo ser y no fue"

Cinco años después de la muerte de Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, el origen de su apellido sigue siendo casi tan discutido como su segundo gol a Inglaterra en el Mundial del 86. Durante décadas se repitió que “Maradona” era un apellido italiano, algo lógico para un ídolo del Nápoles. Pero en 2004 una filóloga gallega, un viejo diccionario decimonónico y un puñado de lápidas en la Mariña lucense cambiaron el relato: ¿y si el apellido más famoso del fútbol fuera, en realidad, gallego… y a la vez afrodescendiente?

La filóloga que encontró “Maradona” en un diccionario de 1850

El punto de giro lo firma Concepción Fernández López, profesora gallega de Filología ya jubilada. Mientras estudiaba la toponimia del norte del Camino de Santiago para la Xunta de Galicia, se topó con una entrada llamativa en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz (1850): “Maradona. Lugar de la provincia de Lugo, ayuntamiento de Ribadeo y feligresía de S. Pedro de Arante, 5 vecinos y 26 almas”.

De esta forma, Fernández identificó ese diminuto lugar llamado Maradona en la Mariña lucense, dentro del actual Concello de Barreiros, y confirmó que, un siglo más tarde, los cementerios de Fornia, San Pedro de Arante y, sobre todo, Villamartín Pequeño estaban llenos de lápidas con el apellido “Maradona”. Tanto es así que, “en unas pocas aldeas de la Mariña de Lugo se concentran todas las personas que se apellidan Maradona en España” y de esas aldeas habría partido, hace unos 250 años, el primer Maradona hacia Argentina.

Fernández defiende además una etimología gallega para el topónimo: a partir del latín y de otros casos similares, propone que Maradona podría significar algo así como “lugar idóneo”, compuesto de un elemento “mara/mora” (‘lugar, finca’) y un adjetivo “dona/dónea” (‘idónea’).

De San Pedro de Arante a Cuyo: el Maradona que cruzó el Atlántico

La pista gallega no se queda en el diccionario. Según algunas versiones se apunta directamente a un personaje llamado Francisco Fernández de Maradona. En 1750 un vecino de San Pedro de Arante (Barreiros, Lugo) llamado Francisco Fernández emigró a América y se registró en San Juan de Cuyo (actual Argentina) como “Francisco Fernández de Maradona”. No se puede olvidar que la provincia de Lugo estuvo caracterizada por fuertes oleadas migratorias hacia Cuba y Argentina en los siglos XVIII y XIX.

Ese mismo hombre del que hablamos más arriba sería antepasado de un héroe de la independencia que luchó con San Martín y, según la genealogía clásica aceptada durante años, la “cumbre del árbol genealógico argentino del 10”. Hasta ahí, el relato es bastante compacto: hay un topónimo gallego llamado Maradona, hay aldeas lucenses donde el apellido es frecuente y hay al menos una rama emigrante documentada hacia Cuyo con el apellido ya fijado.

Sin embargo, durante mucho tiempo, incluso el propio Diego pensó que el apellido era italiano. Maradona se consideraba de origen italiano, pero las investigaciones sobre sus abuelos y bisabuelos maternos revelaron una mezcla de raíces croatas y gallegas, con documentos de bautismo en Praputnjak (Croacia) por la rama Kariolicz/Cariolichi. Por si no hubiera suficiente leña en este fuego.

El giro inesperado: un esclavo llamado Luiz Maradona

Sin embargo, en los últimos años ha ganado peso otra pieza del puzzle, esta vez desde Argentina y con una dimensión racial que desmonta cualquier simplificación. El genealogista Guillermo Kemel Collado Madcur presentó en 2023, en la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, un trabajo titulado “El linaje Maradona de Diego Armando”. Según ese estudio, Diego no descendería de Francisco Fernández de Maradona, sino de un hombre esclavizado llamado Luiz Maradona.

Este Luiz era un esclavo africano en la provincia de San Juan, propiedad de Ignacio Fernández Maradona, diputado y luego gobernador. Como era habitual, el esclavo tomó el apellido de su amo, de ahí el “Maradona”. Tras emigrar, Luiz formó parte del Ejército de los Andes de San Martín; tras combatir en la campaña emancipadora obtuvo la libertad “por los servicios prestados a la Patria”.

De esta manera, la rama familiar de Diego Armando descendería de ese Luiz Maradona, lo que convertiría al futbolista en afrodescendiente además de lucense por vía onomástica.

Es decir: el apellido que vemos en la camiseta 10 llega a Diego a través de un esclavo africano liberado, que llevaba el apellido de una familia Fernández Maradona de origen gallego.

Con toda esta evidencia ya en mente, queda claro que el origen italiano del mito no se sustenta. Sin embargo, parece que sí que proviene de Galicia, bien de forma directa a través de Francisco Fernández de Maradona o, según la versión más reciente, heredado de Luiz Maradona, un esclavo que estuvo al cargo de un Maradona en Galicia.

Sin embargo, debe quedar claro que no existen todavía certezas sobre este tema, y que las dudas sobre los orígenes familiares de Maradona continúan sin desvelarse. Sin embargo, algo sí parece claro a estas alturas: cuando en los cementerios de la Mariña lucense se alinean las lápidas que dicen “Maradona”, y cuando en los archivos argentinos aparece un esclavo liberado con el mismo apellido, el 10 deja de ser solo un dios del fútbol y se convierte en lo que siempre fue: el resultado muy humano de siglos de migraciones, esclavitud, mezclas y malentendidos.