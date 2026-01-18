El pueblo más antiguo de España está en Palencia y tiene menos de 300 habitantes

Inés Gutiérrez 18 ENE 2026 - 19:00h.

A Brañosera (Palencia) se le atribuye la concesión de la primera carta puebla conocida

MadridMuchas personas nunca se habrán planteado cuál es el pueblo más antiguo de España o la manera en la que se puede saber este dato (o incluso si es posible hacerlo), sin embargo, para fortuna de los más curiosos, sí que puede saberse y se trata de Brañosera, un pueblo de Palencia que tiene menos de 300 habitantes.

No es que se trate del lugar más antiguo del país, no construyeron la primera casa y a partir de ella España continuó creciendo. Este lugar está considerado el pueblo más antiguo porque a él se le atribuye la concesión de la primera carta puebla conocida, el primer municipio documentado en recibirla, no porque sea el primer asentamiento continuo del territorio.

El Reino de Asturias se la concedía el 13 de octubre del año 824. Este documento, también llamado carta de población o fuero, era entregado durante la Reconquista por reyes o señores, otorgando privilegios para repoblar ciertas zonas sobre las que existía un interés estratégico o económico. Brañosera fue el primer lugar que tuvo entidad jurídica, lo que se podría considerar como un ayuntamiento de la época.

Gracias a esta carta los habitantes del lugar podían disfrutar libremente del valle en el que se encuentra, explotarlo económicamente en beneficio propio o emplearlo para que los animales pudieran alimentarse, también evitaban algunas obligaciones militares, a cambio de otorgar al conde Mario Núñez la mitad de lo obtenido. Él y la condesa Argilo eran quienes ejercían el gobierno y el poder sobre la zona de Brañosera.

Brañosera: el pueblo más antiguo de España

Ha pasado mucho tiempo desde ese año 824 en el que se le concedió la carta puebla, pero Brañosera no ha perdido ni un ápice de su belleza, principalmente gracias a estar rodeado de un entorno en el que la naturaleza destaca, llenando todo de buenas energías y paisajes de categoría. Su arquitectura de origen medieval también contribuye a ello, creando un ambiente amigable donde es posible caminar por sus calles empedradas y donde abundan las casas de piedra rojiza y los muros anchos, que protegen tanto del frío como del calor.

Entre sus monumentos más destacados están las iglesias románicas de Santa Eulalia y San Miguel, si embargo, uno de sus puntos fuertes, tal y como señalábamos anteriormente, es la belleza de las tierras que lo rodean. Los hayedos y robledos llenos de arroyos que son hogar de una numerosa fauna, como lobos y águilas reales. También osos pardos, que son los responsables del nombre del lugar: Brannia-Ossaria significa "tierra de brañas y osos".

Los pocos habitantes de Brañosera pueden disfrutar de todo lo que este lugar cercano a la sierra de Híjar tiene para ofrecer, un entorno único, ideal para hacer rutas como la de la senda al Pozo Merino, y una historia que merece la pena conocer, pues los pueblos de Castilla son en ocasiones unos grandes desconocidos, a pesar de contar con una historia rica y llena de enseñanzas.