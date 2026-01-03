Celia Molina 03 ENE 2026 - 07:00h.

Hablamos con Óscar Pasarín, portavoz de MundoAnimalia, la empresa que da a sus empleados bajas para cuidar de sus mascotas

Aunque en España hemos avanzado mucho en materia animal - gracias a la Ley del Bienestar Animal de 2023 que introdujo grandes cambios en nuestra relación con las mascotas - lo que ha contado a Informativos Telecinco web este trabajador de una empresa de Suecia no lo habíamos oído nunca. Oscar Pasarín, empleado y portavoz de MundoAnimalia, un portal en el que se pueden adoptar y comprar mascotas con todas las garantías legales, ha explicado qué ocurre cuando alguien de su plantilla adquiere un nuevo perro o gato para introducirlo en su familia.

Cada uno de los trabajadores, tiene derecho a disfrutar de un 'paternity leave', es decir, un permiso o baja de paternidad, como el que se ofrece a todos los padres que acaban de tener un bebé y deben dedicarse a sus cuidados, para llevar a cabo adecuadamente el proceso de integración y (re) socialización de la mascota. Este tiempo inicial dedicado al animal es "sumamente importante" para la formación de su conducta, tanto en el caso de los perros cachorros, que deben aprender a "hacer pis y caca" fuera de casa y a los que hay que pasear para que "bajen su energía", como en el de adultos sanos o previamente abandonados, para ayudarles a adaptarse a su nuevo (y cariñoso) hogar.

"Solo tenemos que informar al jefe y pedirle los días"

De no hacerse una adecuada integración, las mascotas - también los gatos - podrían presentar después "importantes problemas de comportamiento", que les harían sufrir tanto a ellas como a sus dueños. Por ello, desde MundoAnimalia ofrecen todas las opciones posibles para que sus trabajadores prediquen con el ejemplo y hagan bien esta transición:

"Si tienes un cachorro o un nuevo perro, no tiene por qué ser un cachorro, puede ser un perro o un gato adulto, nuestra empresa te da esos días para socializarlo. No hace falta presentar ningún documento oficial porque somos una empresa pequeña y, en Suecia, somos más informales en ese sentido, en el papeleo. Simplemente, tenemos un chat en común (en el que a todos nos encantan los animales) y basta con poner ahí la foto de la nueva mascota para informar al jefe y pedirle un par de semanas libres para integrarla, así como la facilidad de trabajar desde casa hasta que el animal esté integrado. Entonces, ya también podemos llevarlos a la oficina", ha dicho, pues es su empresa también pueden llevarse allí a sus mascotas, para que no estén tanto tiempos solas en casa.

En España, el mayor avance que se ha registrado en cuanto a la empatía hacia los trabajadores y sus mascotas es la nueva política de 'Patitas&Co', la primera empresa nacional que otorga a sus empleados una baja tres días tras la muerte de cualquiera de sus animales de compañía. "Cuando un compañero de vida de cuatro patas se va, se rompe algo por dentro. Y ese dolor merece ser escuchado, acompañado y respetado”, afirmó Claudia Cañellas, CEO de la empresa, orgullosa de su pionera iniciativa. Así, los dueños que haya perdido a esta parte de su familia, podrán vivir con más sosiego un duelo que, por el momento, sigue siendo muy silenciado e incomprendido.