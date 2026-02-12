El incremento salarial en la Casa Real española llega tras la subida del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado

Los reyes Felipe y Letizia se congelan sus sueldos ante la falta de Presupuestos: las cifras de Casa Real

Los sueldos de los reyes suben este 2026. Así se ha conocido este jueves, 12 de febrero, tras aplicarse la subida del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado, tal y como ha informado la Casa Real española.

En este sentido, Felipe VI cobrará este año 290.000 euros, 4.311 más que en 2025, y Letizia percibirá 160.000 euros, 2.881 más.

También verá incrementada su asignación la reina Sofía, que percibirá 131.000 euros este año, 2.438 euros más que el ejercicio anterior.

Actualización salarial y congelación de los Presupuestos Generales del Estado

Estos incrementos se producen en el marco de la actualización salarial aplicada al conjunto de empleados públicos. No obstante, la partida global destinada a la Jefatura del Estado se mantiene congelada en 8,4 millones de euros, ya que los Presupuestos Generales del Estado continúan prorrogados desde 2023.

De hecho, en los últimos años la institución ha aplicado políticas de contención y ajustes internos para absorber las actualizaciones salariales sin aumentar la dotación global.

La Constitución establece en su artículo 65 que el soberano recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa, y que puede distribuirla "libremente".

En la práctica, desde hace seis años, únicamente reciben una asignación directa el rey Felipe VI, la reina Letizia y la emérita Sofía. Otros miembros de la familia real, como la princesa Leonor y la infanta Sofía, no cuentan con sueldo asignado. Juan Carlos I tampoco recibe sueldo público desde abril de 2020, cuando su hijo decidió retirarle la asignación.

La subida de este año llega tras la congelación salarial que ha afectado a la Corona en los últimos años. Durante la crisis económica y los años siguientes, las asignaciones permanecieron congeladas e incluso se redujeron.

Durante varios ejercicios consecutivos, las retribuciones se mantuvieron sin cambios en línea con la política de austeridad aplicada al sector público. La última etapa de presupuestos prorrogados también ha implicado que, aunque se hayan aplicado subidas vinculadas a los funcionarios, la Casa Real no haya visto incrementada su asignación global.

Desde la llegada de Felipe VI al trono, Zarzuela ha reforzado sus compromisos de transparencia institucional. Cada año publica el desglose detallado del presupuesto, que incluye partidas destinadas a personal, gastos corrientes, actividades institucionales, inversiones y asignaciones a los miembros de la familia real.

En comparación con otras jefaturas de Estado europeas, el presupuesto de la Casa Real española se sitúa en una franja intermedia, especialmente si se tiene en cuenta que determinados gastos -como la seguridad o los viajes oficiales- se imputan a otros ministerios y no forman parte de esos 8,4 millones de euros.

Con este incremento del 1,5%, las retribuciones del rey y la reina se alinean con las subidas aplicadas al conjunto de empleados públicos, manteniéndose la dotación global congelada y dentro del marco presupuestario vigente.