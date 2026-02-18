El perro lobo que se convirtió este miércoles en el protagonista inesperado de la jornada en los Juegos Olímpicos

La mayor colonia de cigüeñas blancas de Europa se encuentra en Alfaro, una pequeña localidad de La Rioja: "No las hay en ningún lado"

El animal accedió al circuito tras burlar el dispositivo de seguridad y recorrió parte del trazado como si se tratara de un participante más, ante la sorpresa del público y de las propias deportistas, antes de cruzar la línea de meta junto a varias competidoras.

Según la organización, el animal, una mezcla de lobo y perro procedente de una zona boscosa, no mostró comportamiento agresivo en ningún momento y fue controlado poco después por el personal de seguridad para evitar que alterara el desarrollo de la prueba.

De nombre "Nazgul", el perro pertenecía a una exesquiadora local que vivía a unos 500 metros de la sede y que confirmó que su animal no era peligroso.

Sin consecuencias para las esquiadoras

El incidente no tuvo consecuencias para las esquiadoras ni afectó al resultado deportivo, aunque generó desconcierto entre las participantes y aplausos en los espectadores.

No es la primera vez que un animal irrumpe en una competición de deportes de invierno y 2022, durante una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino disputada en Bormio, en Italia, otro perro accedió al trazado y descendió parte del recorrido antes de ser interceptado.

La presencia de "Nazgul" opacó durante unos minutos el triunfo de la pareja sueca formada por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, que conseguieron la medalla de oro en la prueba de esprint por equipos de esquí de fondo y ratificaron el dominio casi absoluto del equipo femenino del país nórdico en esta cita.