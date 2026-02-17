Antoni Mateu 17 FEB 2026 - 09:53h.

Una nueva tendencia en redes sociales se gesta con fuerza en varios países de Latinoamérica: sus seguidores afirman "conexiones espirituales" más allá de la propia estética

En los últimos días cobran fuerza vídeos y fotos en redes sociales, especialmente en Latinoamérica, en los que se observan a personas con una estética muy particular: con máscaras y atuendos de animales. Se hacen llamar 'therians', y son parte de un grupo social que adopta partes de identidad animal, pero sin llegar a 'completar' la transición.

Usan máscaras, guantes y disfraces que recuerdan a razas específicas de perros, lobos, gatos o zorros. También imitan los andares, posturas corporales -cuadrúpedos- y algunos sonidos típicos de estas especies. Incluso, cambian su nombre a la hora de presentarse al mundo.

¿Tiene que ver con los carnavales?

El lunes 16 de febrero está marcado en el calendario como Lunes de Carnaval. Y aunque los vídeos de esta temática han tomado fuerza en los últimos días, esta corriente se originó en foros digitales de los Estados Unidos en la década de los años 90 -siendo el grupo Usenet del portal "Alt Horror Werewolves", de 1992, uno de los primeros documentados-.

A pesar de que podrían camuflarse entre una multitud disfrazada, son tendencia las quedadas en grupo. No obstante, no sólo utilizan el espacio físico para hacer comunidad. Tal es la dimensión de esta subcultura que incluso en la actualidad cuentan con su propia enciclopedia dedicada: la WikiFur, en la que se explica con detalle -no sólo el origen del nombre- todas las subcategorías y variantes de la corriente 'Therian'.

¿De dónde viene el nombre 'Therian'?

Para comprender el término hay que remontarse al Griego antiguo, donde 'terion' hace referencia a una subclase de mamíferos.

De este original se ha derivado a la corriente 'therianthropy' -teriantorpía, en inglés, donde se fusionan los términos 'therion' para referirse a 'bestia' y 'anthropy' para referirse a 'humano'-: donde leyendas folklóricas, ficción y mitología dan lugar a formas híbridas entre animales y humanos. Así lo explican en el portal antes mencionado.

Se trata, por tanto, de una terminología paraguas en la que después se encuentran variantes como la licantropía -lobos-, cynantropía -perros-, ailurantropía -gatos- o musoantropía -ratones y roedores-.

Se trata de una identidad 'híbrida'

Quiénes forman parte de la comunidad de los 'therians' afirman "identificarse de forma involuntaria y parcial" con algún animal a través de conductas que replican en su día a día.

Pero también a nivel "espiritual": sienten que su carácter se asemeja al del animal del cual toman prestados rasgos, sonidos y conductas a través de la vestimenta y su puesta en escena.

Incluso hay tres categorizaciones -detalladas en WikiFur- de cómo se construye la identidad:

Mental : se define como un "cambio en el estado psicológico, donde una persona actúa como su animal 'thereotipado'.

: se define como un "cambio en el estado psicológico, donde una persona actúa como su animal 'thereotipado'. Espiritual : se hace referencia a un "estado del espíritu marcado por aura o las posiciones astrales de la persona que asemejan su comportamiento al homólogo animal".

: se hace referencia a un "estado del espíritu marcado por aura o las posiciones astrales de la persona que asemejan su comportamiento al homólogo animal". Físico: "un cambio físico para asemejarse al animal", detallan.

¿Tiene que ver con los 'furros'?

Aunque existe el punto en común de hibridación animal y humana, la subcultura de los 'furros' parte de la idea de los animales antropomórficos. En otras palabras: mientras los 'furros' parten de la base animal con características humanas, los 'therians' parten de una forma humana que adquiere rasgos de animales.

Se ha de añadir el componente de la afición: mientras que los 'furros' son disfraces y a modo de hobby, la comunidad 'therian' afirma que se trata de conexiones identitarias más profundas.