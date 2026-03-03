La moneda oficial que homenajea a las Spice Girls y que ya está volando: cómo conseguirla

La primera edición dedicada a un grupo musical femenino, que celebra los 30 años de las Spice Girls

If you really really want it, parafraseando uno de los versos más icónico de Wannabe, la celebérrima canción del grupo, más te vale que actúes deprisa. El 3 de marzo de 2026, la Royal Mint británica, que produce monedas oficiales para Reino Unido, puso a la venta su colección oficial de monedas conmemorativas dedicada a las Spice Girls, y la demanda, tal como anticipaba la propia institución, despegó a toda velocidad. No se trata de una pieza cualquiera, sino que estamos ante la primera vez en la historia que un grupo musical femenino recibe su propia moneda de curso legal del Estado británico.

La razón detrás de este lanzamiento es una fecha muy concreta, y es que, la Royal Mint celebra 30 años del icónico Girl Power con una moneda oficial de las Spice Girls, en honor al revolucionario estreno de Wannabe y a su primer álbum, Spice. La emisión fue aprobada por el Consejo Privado del Reino Unido, reunido el 3 de febrero de 2026 en el Palacio de Buckingham bajo la presidencia del rey Carlos III.

Esto significa que la moneda no es un mero producto de merchandising con una capa extra de barniz institucional, sino que estamos ante una emisión soberana que lleva en su anverso el retrato oficial de Su Majestad el Rey Carlos III, exactamente igual que cualquier otra moneda de curso legal del Reino Unido.

El diseño: siluetas, autógrafos y nostalgia de los 90

El diseño del reverso fue creado por la artista Ffion Gwillim y muestra a las cinco integrantes del grupo en silueta, posando junto a sus autógrafos auténticos, en un homenaje directo al fandom de los años noventa. El resultado es reconocible de un vistazo: cinco poses inconfundibles, cinco firmas reales, aprobadas las propias Scary, Sporty, Baby, Ginger y Posh Spice, en una sola pieza de metal.

Las Spice Girls irrumpieron en las listas de éxitos en 1996, alcanzando el número uno en 37 países, lo que impulsó un movimiento de Girl Power que inspiró a millones. La propia banda reaccionó al anuncio de esta moneda con una declaración conjunta: "Es un gran honor para nosotras ser homenajeadas por The Royal Mint y seguir los pasos de verdaderos íconos de la música. Nunca imaginamos que seríamos reconocidas de esta manera, siendo el primer grupo femenino en recibir su propia moneda... ¡Un momento inolvidable para el Girl Power!"

Qué versiones existen y cuánto cuestan

La colección ofrece un abanico de precios que va desde la accesibilidad hasta la inversión seria. Los precios arrancan desde 18,50 libras por la moneda en acabado brilliant uncirculated y 29,50 libras por la versión en color, hasta 10.535 libras por la moneda de prueba en oro de 2 onzas con denominación de 200 libras. Entre ambos extremos existen versiones en plata proof y ediciones en color con embalajes individuales por miembro del grupo.

Precisamente ese sistema de embalajes individuales es una novedad absoluta dentro de la colección. Por primera vez en la colección Leyendas de la Música de la Royal Mint, la emisión incluye cinco diseños de embalaje de edición limitada, cada uno dedicado a una Spice Girl diferente: Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice y Sporty Spice. Cada diseño está limitado a 15.000 unidades en todo el mundo. Así, existirán 75.000 monedas en total para los cinco embalajes, repartidas entre los coleccionistas de todo el planeta.

Dónde comprarla y qué tener en cuenta

La vía oficial es la web de la Royal Mint, donde la colección completa está todavía disponible en el momento de escribir estas líneas, y lleva a la venta desde las 9:00 horas del 3 de marzo de 2026. Las monedas oficiales de las Spice Girls también están disponibles a través de distribuidores autorizados, a menudo al mismo precio, aunque la mayoría cobra gastos de envío adicionales. The Britannia Coin Company, uno de esos distribuidores verificados, las ofrece en britanniacoincompany.com con envío gratuito al Reino Unido y tarifa plana internacional.

Además, la Royal Mint lleva años demostrando que sus ediciones de Leyendas de la Música se comportan de forma predecible en el mercado secundario, al agotarse rápido en las versiones más limitadas y tener una revalorización inmediata en plataformas de reventa. Lucy Mackenzie, directora de Concepto de Producto de la Royal Mint, fue directa al respecto en la nota de prensa oficial: "Anticipamos una gran demanda por parte de fans y coleccionistas devotos de todo el mundo que buscan darle vida a su colección."

La colección de 2026 incluye también monedas de prueba en plata y oro de edición limitada, y ese mismo año la Royal Mint tiene previsto lanzar otra emisión dedicada a Pink Floyd dentro de la misma serie. Para quien quiera la versión de Pink Floyd, es mejor tomar nota de lo que está ocurriendo con las versiones de las Spice Girls, que seguramente no durarán indefinidamente en el stock oficial, y una vez agotadas, solo se podrán encontrar a precios exorbitados a través de revendedores.