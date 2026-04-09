La historia de la rasta de Bob Marley que podría alcanzar los 30.000 euros en subasta

Redacción Uppers 09 ABR 2026 - 12:50h.

Un mechón de casi 4 centímetros del icono jamaicano sale a venta por primera vez en casi 50 años

Rastas de oro: así gestionan los hijos de Bob Marley su legado millonario

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Coleccionistas de reliquias musicales y devotos de la cultura reggae tienen la mirada puesta en una pequeña pieza de 3,8 centímetros que condensa décadas de historia espiritual y musical. Un mechón original de una de las rastas de Bob Marley podría alcanzar los 30.000 euros en una subasta organizada por la casa británica JC Auctions.

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La historia de esta reliquia se remonta al 22 de junio de 1978. Bob Marley y The Wailers estaban en los estudios de la BBC en Londres para grabar su mítica interpretación de 'Satisfy My Soul' en el programa Top of the Pops.

Entre el público se encontraba Andrea, una adolescente que, en un arrebato de audacia, aprovechó que en aquella época se permitía a los fans subir al escenario. Según ha relatado ella misma, se acercó al músico y, entre risas, le pidió permiso para llevarse un recuerdo poco convencional que ha conservado como un tesoro durante casi 50 años.

Para Andrea, con cariño

El músico jamaicano no solo aceptó el "tirón" con su habitual parsimonia, sino que además le firmó un autógrafo en su cuaderno con la dedicatoria: "Para Andrea, con cariño, Bob Marley". Este combo de pelo, firma y un folleto promocional del programa es lo que se ha puesto a la venta con una base estimada de 25.000 libras -cerca de 25.000 euros-, aunque los expertos no descartan que la cifra final sea mucho más alta.

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Semejante valor se debe a que las rastas de Marley no eran un simple peinado. En el Rastafarismo, el cabello es un antena espiritual y un símbolo de resistencia. Poseer un mechón del artista de reggae más popular de la historia es casi como tener un fragmento de su energía vital y su mensaje de paz y rebelión.

Primer mechón auténtico en más de 20 años

JC Auctions ha señalado que este es el primer ejemplo auténtico de cabello de Marley que sale al mercado en más de 20 años. A diferencia de otros artistas como Elvis Presley o John Lennon, de quienes suelen aparecer mechones con relativa frecuencia debido a sus constantes visitas al barbero, Marley mantuvo su cabello intacto por convicción religiosa. Salvo accidentes o "donaciones" espontáneas como la de Andrea, no existe un suministro de su pelo en el mercado de memorabilia.

En el pasado, algunos cabellos atribuidos al cantante han aparecido de forma aislada en lotes de autógrafos, pero rara vez con una procedencia tan clara y documentada. En 2003 la casa Christie's subastó un mechón de unos 10 centímetros por 2.585 libras. En ese momento, fue un precio récord para el cabello de un músico fallecido. Marley mismo se lo había regalado a una fan después de un concierto en Londres en 1980.

Con la reciente fiebre por el legado de Marley tras el resurgimiento del interés por el reggae clásico, esta rasta no es solo un objeto curioso; es, literalmente, una extensión de la leyenda que cambió el mundo con una guitarra y un mensaje de unidad.