Arun Rajagopal es un superfan del A380 residente en Dubai y ha convertido su casa en una suite del avión.

La desaparición de Natalia Hernández en La Palma: cuatro años sin rastro, una maleta abandonada y un cadáver momificado que era de otra mujer

Compartir







Arun Rajagopal es un superfan del A380 residente en Dubai. Hablamos del avión de pasajeros más grande del mundo, que entró en servicio a finales de 2007. Este entusiasta de la aviación ha volado a bordo de un A380 —el único tipo de aeronave donde se encuentra la denominada 'La Residencia'— 220 veces, y sigue sumando.

Recorrió más de 1 millón de kilómetros a través de seis continentes. Ha participado en 45 vuelos inaugurales del A380 y ha pasado aproximadamente 60 días de su vida en uno de estos aviones jumbo de dos pisos. La CNN le ha dedicado un reportaje especial que él se ha encargado de publicitar en las redes, donde demuestra que este avión es el centro de su vida.

PUEDE INTERESARTE Encuentran a un matrimonio de ancianos decapitados en su casa en Italia y detienen a su hijo, sentado junto a ellos en el sofá

Nacido en Kochi, una ciudad portuaria del sur de la India, creció fascinado por los trenes, los autobuses y los buques portacontenedores. Su madre fomentó esa curiosidad, enviándolo con frecuencia en viajes en tren de varios días por toda la India con parientes mayores. Y luego llegaron los aviones, pero Rajagopal dejó de viajar durante 13 años por problemas económico. En su lugar, visitaba agencias de viajes, devoraba folletos y revistas, estudiaba los horarios de las aerolíneas y soñaba con los destinos a los que volaría en el futuro.

A eso encaminó su vida, no en vano el principio de su carrera, Rajagopal trabajó en Wunderman, una agencia digital internacional, donde, entre sus proyectos se incluyeron el cambio de imagen de Oman Air, en 2008, y, posteriormente, ayudó a lanzar la presencia de la aerolínea en las redes sociales.

El fanantismo de Arun es tal que en 2021, cuando estaba decidido a presenciar la entrega del último A380, la fecha coincidió con la boda de su hermano en Bengaluru. Comprendiendo la pasión de Rajagopal por los A380, su hermano y su futura cuñada accedieron a cambiar la fecha de su boda para que Rajagopal pudiera asistir a la ceremonia antes de llegar a Hamburgo, justo a tiempo para el vuelo de entrega.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo más grande llegó después. Finalizada en junio de 2026, la Residencia de Rajagopal recrea algunas de sus experiencias de aviación favoritas hasta el más mínimo detalle. Su casa es como estar en la suite de su avión favorito. Ahora puede tomar un vuelo en su propia casa. No en vano, ha logrado recrear en su apartamento en Dubai, la Residencia, la famosa y extravagante suite privada de tres habitaciones de Etihad.

Y así es un vuelo perfecto para Arun Rajagopal, como él mismo desvela en redes.

Una visita antes del despegue a la exclusiva Sala Privada del Aeropuerto Changi para una ducha rápida y abundante agua de coco fresca y revitalizante. Me dijeron que la importan de Tailandia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La atenta tripulación guardó mi bolso de cuero en una bolsa protectora con el logo de Singapore Airlines antes de guardarlo.

Un miembro de la tripulación desempacó las pantuflas Lalique y las extendió en el suelo, luego desenvolvió la manta y me cubrió con ella.

Un apunte sobre el asiento: Tapizado con lujosa piel de plena flor de Poltrona Frau. Reclinable y giratorio. Cuatro modos: Orientado a la ventana para ver las nubes. Orientado a la televisión para el entretenimiento a bordo. Modo cama. Modo avión para el despegue y el aterrizaje.

Abundantes copas de Cristal, la cuvée insignia de Louis Roederer y otrora favorita de la cultura hip-hop. Dato curioso: Cristal se creó originalmente para el zar ruso Alejandro II. La botella es transparente con fondo plano, según sus instrucciones expresas.

Exquisita langosta Thermidor, solicitada a través de Book the Cook. Perfectamente preparada a bordo y altamente recomendada. Precedida de una porción de frutas y el mejor caviar Kaluga Queen con huevos.

Un adelanto exclusivo de la edición especial Montblanc A380 Starwalker de mi colección de artículos. Una presentación ideal a bordo de la primera aerolínea del mundo en lanzar el A380.

Un estimulante Americano antes del aterrizaje, con una selección de whiskies Illy de Etiopía, Brasil, Guatemala o el emblemático Blue Mountain de Jamaica.

Una experiencia que redefine el lujo en los viajes aéreos.