Los vecinos reconocen que no era raro ver al hijo hablando solo mientras paseaba a su perro por la calle.

Localizan con vida a la perra de Salva Martín, el hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera, Cáceres, a finales de septiembre

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Pietro Ferdinando Casari, de 82 años, y Vincenza Giannini, de 74 fueron encontrados decapitados en su casa de Mirandola, localidad de la provincia italiana de Módena. Agentes de la Policía y los Carabinieri, bomberos y personal sanitario acudieron al lugar, se desconoce quién dio la voz de alarma. Los vecinos están tan desconcertados como consternados. Más aún tras ser detenido el hijo de la pareja.

La realidad es que cuando los servicios de emergencia entraron en el apartamento encontraron a Daniele Tavoni, de 52 años, sentado en el sofá y a dos personas decapitadas, informa El Corriere. Los vecinos reconocen que no era raro ver al hijo hablando solo mientras paseaba a su perro por la calle.

La investigación está a cargo de la Policía y coordinada por la Fiscalía de Módena. La Policía Científica trabaja en la vivienda para recoger pruebas, mientras que agentes de la brigada móvil inspeccionan los alrededores de la casa en busca de indicios que permitan esclarecer el doble homicidio.