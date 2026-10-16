Fue la amante la que le regaló el boleto premiado con casi 110.000 euros, con la que había hecho planes de boda.

Un ladrón resiste una hora agarrado a una boya en el agua en una playa de Valencia tras robar los teléfonos móviles a varios bañistas

Compartir







Condenado a compartir un décimo de lotería premiado con 109.333,34 euros con su entonces esposa (y ahora ex mujer) residente en Oviedo. Es la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña para un hombre al que la fortuna le jugó una mala pasada: destapó su doble vida. No en vano, fue su amante, que residía en Coruña donde él trabajaba, la que le regaló un décimo de lotería que el destino quiso que fuera premiado. Fue en las navidades de 2022. Ninguna de las mujeres sabía de la exitencia de la otra, en un principio. La historia la ha desvelado La Voz de Asturias.

En la euforia del momento el hombre se fotografió con el boleto premiado y le mandó la foto a su mujer en Oviedo. En la imagen se veía con claridad a la otra mujer -muy cariñosa- con la que compartía su vida en Galicia. ¿El resultado? Una demanda de divorcio de la mujer, que se dio cuenta de lo que pasaba y el abandono de la amante, a la que el hombre ya le había hablado incluso de boda. ¿Y qué pasaba entonces con el premio?

Ahí ya viene la segunda parte de la historia. En el proceso de divorcio el hombre se opuso a compartir con su esposa el billete de lotería agraciado. Decía que llevaban 10 años separados "de hecho, sin convivencia", aunque seguía casado y que él ya había tenido varias parejas, una de ellas la que le regaló el décimo, que fue adquirido a título gratuito.

Su entonces mujer daba otra versión de su vida. Vivían en ciudades distintas, A Coruña y Oviedo, por cuestiones laborales, pero mantenían una relación sentimental e íntima, se veían frecuentemente, le ayudaba económicamente y tenían proyectos de futuro". De hecho la mujer alegaba que, incluso, ambos se habían planteadocomprar una vivienda en A Coruña y dejar de residir de alquiler. De hecho, habían abonando una señal en el año 2022.

PUEDE INTERESARTE Mueren repentinamente a los 27 años los hermanos siameses de Ecuador, famosos por haber vivido unidos por la pelvis

La amante, por su parte, declaró en el juzgado que había mantenido una relación sentimental con el hombre desde desde finales del año 2018, y de convivencia desde febrero del 2019.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También explicó que adquirió el décimo en el transcurso de una comida en las navidades de 2022, para celebrar nada menos que su cuarto aniversario, la cual se mantuvo hasta el año 2023. Reconoció que el hombre viajaba con mucha frecuencia a Oviedo, incluso semanas enteras. Pero hay un dato clave. En el 2021 ella le propuso que contrajeran matrimonio, momento en el que el hombre le confesó que estaba casado. La mujer propuso buscarle abogado para el proceso de divorcio, pero todo acabó cuando también la engañó a ella.

El tribunal explica en su fallo que el 22 de diciembre de 2022, que el hombre se comunicó con su mujer tras enterarse se haber sido agraciado, lo que confirma que aún se mantenía la relación. Finalmente, el hombre tendrá que transferir los fondos del premio en la sociedad de gananciales, correspondiéndole a su exesposa la mitad.