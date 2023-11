El de Moaña ha reconocido que no debería "haber canalizado" su "frustración" de ese modo, todo después de que el árbitro del encuentro rectificase un penalti pitado al cuadro celeste en el último minuto que podría haber dado tres puntos a los de Rafa Benítez.

"Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños", escribió el gallego en su cuenta oficial de la red social X.