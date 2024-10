El futbolista Adama Boiro apuesta por "sanciones más duras" para insultos racistas como los que sufrió Elijah Gift

Boiro, nacido en Dakar (Senegal) y criado en Pamplona , se congratula de que él “personalmente no ha vivido situaciones de racismo”, a pesar de lo cual, considera que “es una situación vergonzosa que no tiene cabida en esta sociedad”.

En este sentido, lamentaba que “últimamente está habiendo muchos casos de racismo y es algo en el que todos deberíamos estar involucrados”. El futbolista reclamaba “sanciones más duras" y, a pesar de reconocer que no es él quien debe establecer el castigo, apuntaba a la posibilidad de “inhabilitar por un tiempo” al autor de los insultos. "Yo no tengo la potestad de decir la sanción que tiene que tener el jugador de los insultos, no es algo que me toque a mí, igual inhabilitar al jugador un tiempo, pero no depende de mí", ha explicado el futbolista del Athletic.