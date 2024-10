Carlos Alcaraz, preocupado por la "presión" que ejercen sobre su hermano: juega al tenis y tiene 13 años

“He escuchado, porque no he pasado mucho tiempo en casa últimamente, que se ha hecho el mismo corte de pelo, me lo ha comentado mi madre. Es divertido, es gracioso. Él juega bien, no voy a mentir, está cogiendo mucho nivel, pero hay mucha gente alrededor, muchos vídeos, muchos comentarios en redes sociales diciendo: ‘Va a ser como su hermano, es igual que su hermano...’. Eso no me gusta. Querría que la gente y las redes sociales lo dejaran tranquilo, porque él juega bien, pero esto no es lo mejor", explicó el tenista, quien esta temporada ya ha conquistado títulos tan importantes como Roland Garros y Wimbledon.