Deivid Rodríguez, exjugador de la UD Las Palmas, condenado por violencia de género

El ex futbolista ha sido condenado en un juicio rápido tras la denuncia presentada por la víctima, su pareja, después de que a las 00.30 horas del día 11 de noviembre acudiera al domicilio de su pareja en Las Palmas de Gran Canaria, y tras mantener una discusión con ella, "guiado por la intención de menoscabar la integridad física" de la misma, comenzó a propinarle "empujones y tirones de pelo, agarrándola por el cuello, mordiéndole en la cara y el hombro, mientras le gritaba 'hija de puta, que me escuches, que no he hecho nada'", logrando finalmente su pareja zafarse de él, según recoge la sentencia.