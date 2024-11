Marc Cucalón, canterano del Real Madrid, dice “adiós” al fútbol en activo a los 19 años por culpa de una bacteria

El joven ha explicado en una emotiva carta compartida a través de las redes sociales su difícil decisión

Marc Cucalón, canterano del Real Madrid de solo 19 años, ha comunicado a través de una emotiva y dura carta su decisión de “decir adiós” al fútbol en activo tras una larga lucha de más de dos años tras una grave lesión que, además, se complicó cuando durante su tratamiento en el quirófano contrajo una bacteria.

“No sabía cómo empezar esta carta, así que lo haré dando las gracias a todos. De corazón. Por todo el apoyo que me habéis brindado durante todo este tiempo. Llegué a la cantera del Real Madrid en verano de 2016 siendo un niño con la mochila cargada de sueños y he sido muy, muy feliz. Y la verdad que mi vida cambió por completo aquel 6 de septiembre de 2022, cuando me lesioné de gravedad en un partido de la UEFA Youth League”, inicia Cucalón, pasando a relatar en su mensaje todo el esfuerzo que ha realizado en este tiempo para intentar volver.

“Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir adiós al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado. Durante estos dos últimos años, he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme”, señala, antes de matizar: “Aunque no me malinterpretéis: esto para nada es una despedida triste”.

Deshaciéndose en palabras de agradecimiento hacia todos los que han estado junto a él, ayudándole y apoyándole, Marc Cucalón incide en su determinación a la hora de seguir luchando contra las dificultades que se presenten.

“Después de todo, pienso que he sido un auténtico privilegiado por haber formado parte del mejor club del mundo y haber vivido un sueño. He aprendido y he madurado como persona y como jugador. Me llevo para el resto de mi vida los valores que me han inculcado y, por supuesto, el fútbol me ha enseñado en cada triunfo y en cada derrota: siempre hay que sobreponerse y seguir luchando para superar obstáculos. Esas lecciones van a formar parte de mi vida para siempre”, apunta.

“Es el momento de echar la vista atrás y ser agradecido con todas las personas que han estado a mi lado en este recorrido”. “Gracias infinitas a mi familia. Gracias a mis padres, que siempre me han apoyado en cada decisión y en cada piedra en el camino. Es cierto que irme de casa para cumplir mi sueño fue difícil. Pero ver sus caras de felicidad cuando me veían disfrutar sobre el terreno de juego se convirtió en mi mayor orgullo. Gracias también a mis amigos, los incondicionales que nunca me han fallado […]”, finaliza.

En este tiempo de lucha, tras la lesión, el joven contrajo una bacteria durante una operación en el quirófano. Según recoge ElDesmarque, le afectó al tendón de la rodilla provocándole numerosas complicaciones.

Ahora, tras no poder sobreponerse para competir al máximo nivel de nuevo, Cucalón comunica su retirada.

Desde las redes, rostros conocidos del fútbol y muchos aficionados han trasladado ánimo y fuerza al canterano. Entre ellos, Álvaro Arbeloa, quien ha lamentado la lesión que sufrió: “No sabes cuántas veces me viene a la cabeza aquel partido. Me cuesta no pensar en el enorme jugador que ibas (ya lo eras) a ser, pero hay que mirar siempre hacia adelante. Lo sabes mejor que nadie. Te mereces lo mejor, Marc. Estaremos siempre aquí para lo que necesites”, expresa.

