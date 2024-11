El mensaje de Carlos Alcaraz a Nadal: “Habrá muchas más Davis, pero Rafa solo hay uno”

“Gracias a ti me he convertido en tenista profesional. ¡Ha sido una suerte poder vivir tu carrera como un niño para el que fuiste un ídolo y, luego, como un compañero de equipo más! El mejor embajador posible, que deja un legado eterno”, ha escrito el murciano, compartiendo junto a su mensaje una fotografía de Rafa Nadal en su último partido profesional.

“Mi sueño siempre ha sido ser número uno, ser profesional y ganar Grand Slams. Parte de ese sueño ha sido por Rafa, alguien a quién he admirado y me ha enseñado lo importante de la vida, de ser buen jugador y ser buena persona. Él siempre decía que no valen de nada los logros en la pista si no tienes buen entorno", ha recordado, explicando que creció viéndole jugar.

“Cada vez que he tenido la oportunidad de verle, esa pasión es increíble. He sido afortunado de haberlo tenido cerca, y poder haber compartido equipo, dobles y vestuario con él. Ojalá hubiera llegado antes al circuito, pero me llevo momentos inolvidables. Gracias a él he querido ser profesional de tenis”, ha insistido, afirmando que, de pequeño no se hubiera imaginado compartir tantos instantes tan especiales con su ídolo.