Rafa Nadal se retira, pero no dice adiós al mundo del tenis: su futuro seguirá ligado a la raqueta

Para el pesar de su legión de fans, se cierra una etapa, pero ahora el de Manacor empieza otra y, definitivamente, no dirá completamente adiós al tenis . El ganador de 22 ‘grandes’ no va a desligarse completamente del deporte que siempre le ha apasionado.

“No he terminado quemado del tenis, si pudiera continuaría jugando al tenis, pero no tengo la posibilidad de entrenar y competir al nivel que me compense lo personal”. “Me he querido dar la oportunidad de intentarlo para tener la certeza de que lo que he hecho ha sido lo máximo que he podido, y así irme con la tranquilidad personal de haber hecho ese último esfuerzo que requería la situación. Sin embargo, por edad y por la lesión, ha llegado el momento de decir hasta aquí", expresaba ya desde la rueda de prensa previa a la Copa Davis.