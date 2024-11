El impacto de retiradas como la de Nadal: "Es posible que se enfrente a una pérdida de identidad"

Las despedidas no suelen ser fáciles, siempre hay lágrimas y una cierta resistencia por el camino. Porque cuando uno dice que se va, lo va digiriendo poco a poco, no es de un día para otro. El tenista Rafa Nadal parece que se ha estado despidiendo, sobre todo, en los últimos años de su carrera deportiva . El de Manacor, lo ha hecho esta semana a sus 38 años con una carrera brillante en el mundo del tenis. Es ya para todos una leyenda de España y del mundo .

"No estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo no quiere más . Hay que aceptar la situación. He podido hacer de uno de mis hobbies mi carrera y mucho más larga de lo que podía imaginar. Solo puedo dar gracias a la vida", expresaba entre sus lágrimas y las de los que lo acompañaban, su hermana Maribel y su entrenador, Carlos Moyá.

Su despedida ha sido un tanto agridulce , ya que no ha podido llevarse la última medalla en la Copa Davis, aunque él ya lo vaticinaba hace unos días diciendo que no iba a ser una despedida de película . El equipo español de la Copa Davis ha quedado eliminado en las finales de la competición, que se están disputando en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, después de que Carlos Alcaraz, que había empatado la eliminatoria, y Marcel Granollers perdieran el dobles definitivo (7-6(4), 7-6(3)) ante Países Bajos (1-2), un resultado que supone el fin de la carrera deportiva de Rafa Nadal.

Sin embargo, ha habido momentos mágicos, a la altura de un deportista de élite como él. "Han sido veinte años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. Me he sentido un super afortunado por haber recibido tanto cariño por todo el mundo y en particular aquí en España. Para mí ha sido una historia preciosa con momentos malos, pero la gran mayoría han sido realmente buenos e inolvidables".