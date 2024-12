“Puedo confirmar que me han notificado que una muestra que proporcioné a la FA (Asociación del Fútbol Inglesa) contenía una sustancia prohibida ”, ha anunciado el jugador en un mensaje a través de Instagram en la que ha tratado de defender su inocencia.

“Esto ha sido un shock total dado que nunca he utilizado conscientemente ninguna sustancia prohibida o roto ninguna regla. Estoy trabajando con mi equipo para investigar cómo ha podido ocurrir esto”, ha subrayado, insistiendo en este mensaje.

“Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver al terreno de juego pronto. No puedo decir nada más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda”, ha finalizado, informando directamente a todos los fans.