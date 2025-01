Defendiéndose también con el ataque, Joan Laporta ha subrayado que LaLiga les pidió "unos requisitos adicionales que no estaban en la normativa " y que este organismo y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) apelaron a un artículo " obsoleto " para que no pudiesen inscribir a sus dos futbolistas.

"Nosotros presentamos la documentación en LaLiga el 27 de diciembre, la enviamos dentro del plazo, lo que pasa es que durante el 28, 29, 30 y 31 nos pidió que la completáramos. Pensábamos que ya teníamos el 1:1 , pero LaLiga nos pidió unos requisitos adicionales que no estaban incluidos en la normativa, según nuestra opinión y no nos lo dio", ha dicho el presidente del Barça en la rueda de prensa.

Fue por eso por lo que, ha dicho, solicitaron la extensión de la licencia de los dos futbolistas a la RFEF, que les dijo que "no había ningún inconveniente" en tramitarla, aunque les comunicó que no estaban en el 1:1 ; la regla que establece que un club pueda invertir en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese mediante ventas o ahorro salarial.

"Lo que ha pasado con la inscripción, no nos ha sorprendido. Si uno repasa la historia del Barça se podía prever que hubiese estas reacciones porque cuando el FC Barcelona vuelve a emerger en el liderazgo del fútbol , diferentes actores con sus respectivos apoyos mediáticos emergen para aportar un relato que no tiene nada que ver con la realidad", ha asegurado.

"Hay actores que reúnen fuerzas para imponer un relato ignominioso que no tiene nada que ver con la realidad. Este 'modus operandi' lo conocemos y se repite cíclicamente. Nos conocemos todos. Una vez más celebro el poder decir que no se han salido con la suya. Una vez más; no se han salido con la suya. Los directivos nos hemos mostrado fuertes . Nos han intentado liquidar. Hemos sufrido mucho, hemos trabajado mucho, no nos hemos rendido nunca y hemos conseguido lo que queríamos; el 1:1 y sobre todo la inscripción de Olmo y Víctor", ha sentenciado.