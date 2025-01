Kike Salas ha comparecido ante el juez y se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha entregado su teléfono móvil para que sea clonado y, posteriormente, se ha desplazado hasta la ciudad deportiva del Sevilla FC, donde ha entrenado con normalidad con sus compañeros. LaLiga podría personarse como acusación en el proceso. Se esperan novedades en los próximos días sobre un caso que se suma a otros muy sonados en el mundo del fútbol . Repasamos algunos de ellos.

Daniel Sturridge , exjugador del Liverpool FC o el Chelsea FC, fue suspendido por la FA en marzo de 2020 durante tres meses por "violar las reglas del juego" del campeonato. Tuvo que abonar una multa de 171.000 euros. No obstante, un año antes, ya fue suspendido dos semanas por el mismo órgano, además de condenado a pagar una multa de 85.000 euros, por dar información "privilegiada" a su hermano para realizar apuestas relacionadas con el mercado de fichajes.

Lucas Paquetá , centrocampista brasileño del West Ham de la Premier League, fue acusado en agosto de participar en apuestas ilegales y condicionar los mercados exponiéndose de forma deliberada a tarjetas amarillas. La FA determinó que el futbolista buscó intencionadamente ser sancionado en un partido con el propósito de afectar el mercado de apuestas. El futbolista, que llegó al West Ham en 2022 del Lyon y ha estado pretendido por el Manchester City. El jugador lleva numerosos meses colaborando con la FA y que "niega los cargos en su totalidad". No hay sentencia firme sobre el caso y se ha barajado en las últimas semanas la salida de Inglaterra del deportista hacia su país de origen.

Kieran Trippier , actual futbolista del Newcastle y exjugador del Atlético de Madrid, fue sancionado 10 semanas por realizar apuestas en verano de 2019 relacionadas con su fichaje por el club colchonero. El lateral derecho se perdió 13 partidos con el cuadro de Diego Pablo Simeoney tuvo que abonar una multa de más de 77.000 euros. Todo, a pesar de negar todos los cargos de los que le acusaban. El diario ' The Telegraph ' recopiló varios mensajes de WhatsApp relacionados con el caso.

Sandro Tonali, actual futbolista del Newcastle, Niccolo Zaniolo, delantero de la Atalanta y Nicolò Fagioli, centrocampista de la Juventus, fueron investigados y sancionados a la vez en 2021 por estar relacionados con apuestas deportivas. Tonali fue sancionado con una multa de unos 20.000 euros y 10 meses sin jugar al fútbol, adquiriendo compromiso de tratar su ludopatía, por realizar apuestas tras su aterrizaje en la Premier League. Ahora ha vuelto a competir a un alto rendimiento. Él reconoció haber hecho apuestas, pero no en el ámbito deportivo. Un argumento al que se acogió Zaniolo, exdelantero del Aston Villa, que también fue investigado. Fagioli, mientras, fue sancionado siete meses (prorrogables a 12) y a una multa de 12.000 euros. En este caso también se habló de la posible implicación de Nicola Zalewski, de la As Roma, pero finalmente no fue investigado.