Salvo que se trate de un negocio familiar, no es frecuente que un hijo trabaje codo con codo con su padre . Y tampoco es habitual verlo en el mundo del fútbol. Pero a lo largo de la historia sí ha habido ejemplos de futbolistas profesionales entrenados por sus progenitores . El último caso es el de Giuliano y Diego Simeone en el Atlético de Madrid. En general, que un técnico comparta vestuario con su hijo es un arma de doble filo, ya que es complicado gestionar los sentimientos , las exigencias y las suspicacias que se generan.

Para empezar, siempre va a haber incómodas sospechas de nepotismo , que se van a acrecentar si el jugador no cumple con las expectativas. Y al mismo tiempo el hijo está obligado a aglutinar más méritos que el resto de compañeros para justificar su presencia en la plantilla. La lupa mediática está más encima y cualquier detalle o gesto va a ser más comentado. ¿El entrenador le está concediendo demasiados minutos a su hijo? ¿Le sustituye siempre el primero incluso cuando lo está haciendo bien? Entre quedarse corto o pasarse en su trato con el profesional, el técnico puede optar por la primera opción, aún a riesgo de resultar injusto .

El 'Cholo' se extendió algo más tras la gran actuación de su chico en el Salzburgo Arena, dejando entrever algo parecido al orgullo: " Está en un momento muy lindo, muy bueno, lo que destaco más de él es su energía, es diferencial . Transmite algo que es muy difícil de ir a comprar, lo tienes o no lo tienes (...) Luego tiene cosas para mejorar y crecer, pero esa energía ojalá la pueda sostener y mantener porque va a ser importante para su vida".

No es la primera vez que un entrenador de fútbol tiene que dirigir a sus hijos. Todavía está reciente el recuerdo de Zinedine Zidane con dos de sus vástagos. A la leyenda gala le "parecía bonito" poder trabajar con ellos, pero no oculta que era "más exigente". Primero coincidió con Enzo en el Real Madrid Castilla y después le hizo debutar en el primer equipo, en un duelo de Copa del Rey en 2016 ante la Cultural. El chico marcó aquel día, pero no hizo carrera en el club blanco. Dejó las categorías inferiores en 2017 y, tras pasar por Alavés, Lausanne, Rayo Majadahonda, Aves, Almería, Rodez Aveyron y Fuenlabrada, colgó las botas con 29 años.