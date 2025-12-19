Redacción Uppers 19 DIC 2025 - 13:25h.

Estos aparatos tecnológicos facilitan la comunicación con la familia, ayudan a superar barreras de movilidad y ofrecen tranquilidad

Cómo usar la IA para ayudar a tus padres a entenderse fácil con su móvil

Regalar tecnología a nuestros mayores no solo es una elección moderna, también es una oportunidad para establecer conexiones con ellos, promover su autonomía y reforzar el bienestar físico y mental. En un mundo donde la digitalización impregna cada aspecto de la vida, estos dispositivos pueden ayudar a superar barreras de movilidad, facilitar la comunicación con la familia y ofrecer tranquilidad.

La tecnología intuitiva, accesible y funcional no complica, sino que mejora la calidad de vida de los más mayores. Recibir con facilidad llamadas y vídeos de los seres queridos, administrar la salud desde casa, responder rápidamente ante emergencias o hacer más placenteros los días con entretenimiento accesible a y adaptado son algunas de las utilidades de los siguientes gadgets.

Móviles para mayores

Todavía son muchas las personas mayores incapaces de manejarse con soltura con un teléfono móvil y participar en una sociedad cada vez más digitalizada. Especialmente pensado para ellos es el Zeus 2 Pro de SPC, un teléfono con letras grandes, botones accesibles y funciones que transmiten seguridad, tanto a quien los usa como a sus familiares. Desde una app, estos pueden ayudar a configurar el móvil, saber si la batería está baja o incluso localizar al usuario en caso necesario.

Tablets con pantalla simplificada

Las tablets con interfaces fáciles son excelentes para videollamadas o entretenimiento general. En ese sentido, la GrandPad es ideal para adultos de 75 años por fácil de usar e intuitiva que es. Cuenta con una interfaz grande y optimizada, altavoces ajustados para ayudar a quienes tienen problemas de audición y un soporte de atención al cliente, disponible las 24 horas del día.

Asistentes de voz con pantalla

En 2025 estos dispositivos ofrecen asistentes virtuales más inteligentes y personalizados que entienden preguntas complejas. Dispositivos como Amazon Echo Show o Google Nest Hub Max son excelentes para videollamadas manos libres, establecer recordatorios de medicamentos y controlar otros dispositivos del hogar con comandos simples.

Relojes y Pulseras Inteligentes

Las pulseras de actividad en la actualidad muy interesantes para los seniors pues monitorean la salud, incluyendo los pasos dados, calorías quemadas, horas de sueño sueño y la frecuencia cardíaca. Wereables como el Apple Watch SE, el Fitbig Charge 6 o el Smartwatch SPC Smartee 4G Senior son opciones recomendables para los más mayores.

Seguridad y asistencia en el hogar

Los localizadores con GPS son especialmente recomendados si se sufre de alzhéimer, demencia o problemas de orientación. El Fysic FXA-100 con alarma SOS es ideal para situaciones de emergencia y avisos automáticos a contactos, el buscapersonas con sensor de movimiento Synlett detecta caídas o falta de movimiento y avisa al cuidador, y el Retekess TH016 es una alarma con sensor para uso en camas o sillas, útil para prevenir accidentes nocturnos.

Por otra parte, las cerraduras y timbres de vídeo inteligentes, como Ring Video Doorbell o August Smart Lock, permiten a las personas mayores quién está en la puerta y conceder acceso sin tener que levantarse o acercarse físicamente. Además, las luces LED con sensor de movimiento que se enciende automáticamente en pasillos, baños o escaleras por la noche son una solución simple y eficaz para prevenir caídas.

Marcos de fotos digitales Wi-Fi

Siguen siendo un regalo clásico y popular, pero los modelos de 2025 facilitan aún más que los familiares envíen fotos al instante desde sus teléfonos inteligentes, actualizando los recuerdos visuales de forma remota sin ninguna intervención por parte del usuario mayor.

Dispensadores de medicamentos automáticos

En el mercado hay distintas opciones de dispositivos con alarmas audibles o visuales que dispensan la dosis de medicamento correcta en el momento adecuado, ayudando con su gestión y bloqueando el acceso a las dosis extra.