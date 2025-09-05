La intervención del futbolista, junto a su hermano, fue crucial para auxiliar a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios

La mujer apuñalada, una polaca de 34 años residente en Alemania, acababa de llegar a la localidad y fue apuñalada cuando paseaba el perro

Alessandro Bellemo, futbolista italiano de 30 años, jugador de la Sampdoria y excapitán del Como 1907 de Cesc Fábregas, se ha convertido en noticia internacional por razones ajenas al ámbito deportivo después de auxiliar a una turista acuchillada más de 10 veces en su Chioggia natal, en Venecia, Italia. Su intervención fue crucial para mantenerla con vida hasta la llegada de los servicios sanitarios.

En el momento en que sucedieron los hechos, el italiano se encontraba pasando unos días con su familia después de mucho tiempo sin volver a la tierra donde nació. Allí, repentinamente, la idílica reunión con los suyos se rompió tras escuchar los gritos de una mujer que acababa de ser acuchillada en la calle.

El jugador de la Sampdoria salió al auxilio de la turista acuchillada

Al escuchar los gritos, Bellemo, junto a su hermano Stefano, acudieron rápidamente a su auxilio y, conscientes de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, la trasladaron a su casa para tratar de mantenerla consciente y con vida a la espera de la llegada de una ambulancia.

“Oímos los gritos y nos asomamos. Mi hermano Alessandro, que se marchaba después de cenar en mi casa, me dijo que había que meterla dentro. La mujer estaba herida, sangraba por la cabeza, las manos y el cuello", ha relatado Stefano en declaraciones recogidas por el medio italiano ‘Corriere della Sera’.

Así, entre ambos llevaron a la víctima hasta la casa del hermano del futbolista. “Estaba consciente, pero cada vez más débil”, detalla también en declaraciones de las que igualmente se han hecho eco otros medios italianos como 'La Nuova Venezia'

Una vez allí, y gracias a la crucial intervención de Alessandro Bellemo y su hermano, junto a otras personas del edificio que hablaban alemán y también colaboraron, los servicios sanitarios pudieron estabilizar a la mujer y trasladarla a un hospital.

Un joven con problemas mentales, detenido como presunto autor de los hechos

La víctima ha sido identificada como Monika Grimm, una mujer de nacionalidad polaca de 34 años, residente en Alemania. Recibió alrededor de 12 puñaladas con un cuchillo de cocina nada más llegar a la localidad y cuando se encontraba paseando al perro. Afortunadamente, y pese a la gravedad de los hechos, se recupera ya en el centro hospitalario.

Por su parte, un joven italiano de 25 años y con problemas mentales ha sido detenido como presunto autor de los hechos.