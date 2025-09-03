La decisión se produce después de que el centrocampista español criticase no haber jugado en el último partido del Mallorca ante el Real Madrid

"Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años", llegó a decir

El futbolista Dani Rodríguez ha sido suspendido de empleo y sueldo por el RCD Mallorca después de que el propio jugador publicase un mensaje en sus redes sociales por no haberle concedido minutos para jugar en el partido del conjunto balear contra el Real Madrid el pasado sábado 30 de agosto en el Santiago Bernabéu. El Mallorca, además le ha retirado la capitanía, tal como ha confirmado la entidad en un breve pero contundente comunicado.

"El RCD Mallorca informa que se ha establecido una suspensión de empleo y sueldo al jugador Dani Rodríguez. Además, el club retira la capitanía al futbolista con efecto inmediato", ha señalado la entidad.

Las palabras de Dani Rodríguez que han dinamitado la reacción del Mallorca

El 'mensaje de la discordia' y que lo ha dinamitado todo lo publicó el centrocampista español en la red social Instagram, donde además acompañó la publicación de una instantánea de su pareja y sus hijos.

"Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia. No hagas las cosas esperando algo a cambio, hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños, aunque te pongan piedras en el camino, siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas saben doblemente mejor. ¡Os quiero familia! ¡Sois los mejores!", escribió en su publicación.

Tras este mensaje, el futbolista manifestó que entiende y respeta "profundamente que las decisiones de quién juega corresponden única y exclusivamente al entrenador, porque "son su responsabilidad", pero sí entendió que es una "falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación" que no tuviera minutos.

"Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega, poniendo siempre al club por encima de todo. Ojalá Jan (Virgili) triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle. Pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó", escribió.

Además, quiso subrayar y recalcar que el Mallorca es el club de su "vida". "Siempre he dado y daré el máximo por esta camiseta. Solo pido que se respete ese mismo compromiso. El sábado, ese respeto no estuvo ahí", llegó a agregar.

Tras estas palabras, el Mallorca, que perdió ese encuentro por 2-1 ante los de Xabi Alonso, ha reaccionado con una medida directa que no deja indiferente a nadie: suspensión de empleo y sueldo y retirada de la capitanía.