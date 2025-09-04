Claudia Barraso 04 SEP 2025 - 17:16h.

Jannik Sinner ha sufrido un intento de robo tras su partido contra Alexander Bublik cuando fue a saludar a sus fans

Jannik Sinner se ha enfrentado a un momento surrealista tras su victoria contra Alexander Bublik. Después de todo la emoción de un partido que resultó casi perfecto para el tenista italiano fue víctima de un intento de robo que acabó siendo el protagonista del día.

Cuando estaba firmando autógrafos, uno de ellos trató de abrirle la cremallera de su raquetero con intención de quitarle su herramienta de trabajo. Esto se quedó tan solo en un intento gracias a la rápida intervención de un miembro de seguridad que detuvo al hombre con las manos en la masa.

Sinner, sin saber todavía lo que estaba pasando, pero habiendo notado la intervención del guardia de seguridad, se giró sorprendido y se marchó con normalidad de la pista, para no crear mucho revuelo entre todo el público. Tras el partido, sí que dio unas palabras de lo ocurrido: “Revisé de inmediato si había cogido algo porque no tengo solo raquetas, también tengo mi teléfono y cartera”.

Sinner agradece el trabajo del personal de seguridad

“Creo que la seguridad está haciendo un gran trabajo, especialmente en la pista. Hay mucha seguridad y creo que en los torneos grandes hace un trabajo increíble para mantenernos seguros. Incluso cuando suceden cosas nuevas como está, hacen un gran trabajo. Todo está bien”, dijo durante la rueda de prensa.

En las imágenes que algunos usuarios han publicado en redes sociales, se ve como un joven rubio, de pelo largo, se aceraba a saludar a Sinner cuando de repente comenzó a abrir una de las cremalleras de su mochila. El guardia de seguridad que estaba a pocos centímetros de él, lo evitó apartándole el brazo.