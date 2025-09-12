Jason Collins, de 45 años, atraviesa un proceso médico por un tumor cerebral y pide privacidad

El exjugador, que se retiró en 2014, trabaja hoy como embajador de la NBA

Jason Collins, quien jugó trece temporadas en la NBA y actualmente ejerce como embajador de la liga, está siendo tratado por un tumor cerebral, según informó este jueves su familia.

"El embajador de la NBA y jugador con trece años de experiencia en la liga se está sometiendo a un tratamiento para un tumor de cerebro. Jason y su familia agradecen vuestro apoyo y oraciones y piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y al bienestar de Jason", señala el comunicado difundido por la NBA.

Trayectoria en la NBA en la que estuvo 13 temporadas

Collins, recordado por ser el primer jugador de la NBA en declararse homosexual mientras seguía en activo, vistió las camisetas de los New Jersey Nets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Washington Wizards, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks y Brooklyn Nets a lo largo de sus trece años de carrera en el baloncesto profesional estadounidense.

En la actualidad, trabaja como embajador de la NBA

El expívot, de 2,13 metros, puso fin a su etapa en la NBA en 2014 y desde entonces se desempeña como embajador de la competición, participando en distintas iniciativas de la liga.