El mensaje de Lamine Yamal al recoger el Trofeo Kopa: "Espero conseguir muchos más"

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha asegurado este lunes tras ganar por segunda vez consecutiva el Trofeo Kopa al mejor jugador masculino Sub-21, en el marco de la gala del Balón de Oro, que espera "conseguir mucho más" en su carrera, a nivel de premios individuales que suelen llegar tras conseguir éxitos colectivos, además de celebrar el poder estar acompañado por toda su familia, y compañeros del Barça, en París.

"No quería olvidarme de mis compañeros, como Cubarsí que ha venido, o Rapha, que me alegra mucho poder verles aquí, que me han ayudado a llegar aquí. Espero poder seguir trabajando y conseguir mucho más", señaló en su discurso sobre el escenario del Théâtre du Châtelet de París.

Lamine, que aspiraba también a ganar el Balón de Oro, empezó su agradecimiento por la revista France Football, que atorga el premio. "Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero a mi club, el FC Barcelona, también a la selección porque sin ellos no estaría aquí. Y obviamente a mi familia que me ha podido acompañar, estoy muy feliz de que estén aquí", manifestó.

Vicky López, ganadora del Trofeo Kopa femenino

Pocos minutos después se entregó el Trofeo Kopa femenino, cuyo palmarés estrena la internacional española Vicky López, de apenas 17 años, que ya es un referente en el primer equipo del Barça Femení y de España y que, pese a no poder ganar la 'Champions' ni la Eurocopa, dejó una gran impresión con grandes actuaciones.

"Gracias al fútbol por este premio. Gracias a mi familia, papá, Laura, gracias hermanos. Se lo dedico a mi madre, que me protege desde el cielo para ser mejor jugadora. Espero que estés orgullosa de mí. También al Madrid CF femenino, por la gente que me apoyó en esa etapa. No me olvido, obviamente, del FC Barcelona, que me ha apoyado y me ha dejado competir en el mejor equipo del mundo con solo 16 años. Y, desde aquí, mandar un recuerdo a las pioneras del fútbol femenino. Gracias a su lucha, puedo estar aquí".