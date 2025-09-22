El padre de Lamine Yamal, ya en París

Ousmane Dembelé y Lamine Yamal son los grandes favoritos a ganar el Balón de Oro en la categoría masculina

Balón de Oro femenino: Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, entre las favoritas

Ousmane Dembelé y Lamine Yamal son los grandes favoritos para llevarse el Balón de Oro. Una edición en la que se podrá ver a los mejores futbolistas del mundo, se revivirán los mejores momentos de la temporada pasada y, sobre todo, se entregará el galardón a los mejores jugadores en cada posición, seleccionando el XI ideal de la temporada 2024/25.

Un año en el que Ousmane Dembelé y su PSG han sido los grandes triunfadores al conquistar los títulos de la liga francesa, la copa, supercopa y la Champions League. Por otro lado está Lamine Yamal, la joven perla del FC Barcelona, que tras ganar la Eurocopa realizó un año para enmarcar conquistando el título de Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Un duelo igualadísimo que dejará un nuevo vencedor, ya que ninguno de los favoritos ha conquistado este galardón anteriormente.

En cuanto a la categoría femenina, Mariona Caldentey es la gran favorita de las jugadoras españolas. La mallorquina fue decisiva para su el Arsenal en la conquista del título de Champions y fue nombrada ‘Jugadora del Año’ en la Premier League Femenina. Ademas, como siempre, también se encuentran entre las candidatas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas ganadoras de dos balones de oro.