Balón de Oro 2025, en directo: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, los favoritos para la gala
Ousmane Dembelé y Lamine Yamal son los grandes favoritos a ganar el Balón de Oro en la categoría masculina
Balón de Oro femenino: Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, entre las favoritas
Ousmane Dembelé y Lamine Yamal son los grandes favoritos para llevarse el Balón de Oro. Una edición en la que se podrá ver a los mejores futbolistas del mundo, se revivirán los mejores momentos de la temporada pasada y, sobre todo, se entregará el galardón a los mejores jugadores en cada posición, seleccionando el XI ideal de la temporada 2024/25.
Un año en el que Ousmane Dembelé y su PSG han sido los grandes triunfadores al conquistar los títulos de la liga francesa, la copa, supercopa y la Champions League. Por otro lado está Lamine Yamal, la joven perla del FC Barcelona, que tras ganar la Eurocopa realizó un año para enmarcar conquistando el título de Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Un duelo igualadísimo que dejará un nuevo vencedor, ya que ninguno de los favoritos ha conquistado este galardón anteriormente.
En cuanto a la categoría femenina, Mariona Caldentey es la gran favorita de las jugadoras españolas. La mallorquina fue decisiva para su el Arsenal en la conquista del título de Champions y fue nombrada ‘Jugadora del Año’ en la Premier League Femenina. Ademas, como siempre, también se encuentran entre las candidatas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas ganadoras de dos balones de oro.
Momentos clave
El padre de Lamine Yamal, ya en París
El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, acudió con dos días de antelación a París para disfrutar de una de las noches más mágicas del fútbol.
Mounir compartió varias publicaciones en redes sociales recorriendo las calles parisinas, tomando café y mostrando lo ilusionado que está con ver a su hijo en la gala del Balón de Oro.
El PSG jugará contra el Marsella durante la gala del Balón de Oro
La polémica surgida el pasado domingo en el clásico entre Olympique de Marsella - PSG provocará que el partidos se aplace a este lunes, justo cuando se celebra la gala del Balón de Oro. Un contratiempo que provocará que los futbolistas del club francés se ausenten en una ceremonia en la que es el gran protagonista.
El Real Madrid no estará presente en la gala del Balón de Oro
Por segundo año consecutivo, el Real Madrid no estará presente en la icónica gala; una decisión que habría sido comunicada por el conjunto blanco a los organizadores del histórico trofeo pese a los intentos de una delegación francesa para limar asperezas y tratar un acercamiento que, finalmente, no sería tal.
El FC Barcelona pone rumbo a París
La expedición del FC Barcelona puso rumbo a París alrededor de las 14:00 horas para acudir a la gala del Balón de Oro que se celebrara esta tarde.
En las imágenes concedidas por el club catalán en el interior del avión se puede ver a unos sonrientes Lamine Yamal, Rapinha y Pau Cubarsí.
Las españolas Mariona Caldente, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son las candidatas al Balón de Oro
Las futbolistas españolas candidatas a ganar esta edición del Balón de Oro son Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal, Alexia Putellas, del FC Barcelona, y Aitana Bonmatí, del FC Barcelona. La jugadora mallorquina es la gran favorita de las jugadoras de nuestro país tras proclamarse finalista de la Eurocopa con España, ganar la Champions League con el Arsenal y convertise en la jugadora del año de la Premier League Femenina.
Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz son los candidatos españoles a ganar
Lamine Yamal, Pedri, y Fabián Ruiz son los tres futbolistas españoles que figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025, una lista dominada por el Paris Saint-Germain (PSG), vigente campeón de Europa, con nueve nombres y que no contiene ningún antiguo vencedor.
Con cuatro jugadores, el Barça es el segundo conjunto con más representantes en la lista de nominados al prestigioso trofeo que será entregado este lunes, 22 de septiembre, en una gala en París, puesto que también figuran el polaco Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha.