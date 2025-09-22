Fallece a los 42 años el culturista Jorge Fernández tras sufrir un infarto: ganador de varias medallas de oro en competiciones nacionales e internacionales

Muere repentinamente el culturista Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España, a los 27 años

Compartir







El culturista Jorge Fernández, ganador de varios campeonatos tanto nacionales como internacionales, ha fallecido a los 42 años al sufrir un fallo cardiaco. Vecino ubriqueño, la Sierra de Cádiz ha trasladado todo su apoyo a su familia.

El deportista lleva compitiendo en modalidad profesional desde 2019. Cuatro años después consiguió dos medallas de oro en el Campeonato de Liechtenstein, abriendo un camino de un importante reconocimiento internacional en el mundo del culturismo, según informa 'La Voz del Sur'.

PUEDE INTERESARTE La culturista Lorena Blanco Pita muere a los 37 años tras sufrir un infarto en su casa

Aunque estos dos últimos años no ha ganado otro premio ya que las competiciones que se hacen son escasas, el gaditano no se dejó de preparar. El descanso no estaba entre sus opciones, quería seguir ganando más premios. Sin embargo, sufrió un fulminante infarto que no pudo superar. Los médicos tampoco pudieron hacer nada por salvar su vida.

Después de ganar el Campeonato de España de Culturismo en la categoría máster, siendo medalla de bronce en la categoría senior, fue protagonista de un emotivo momento que celebró en Jerez, el cual ganó y aprovechó este momento de euforia para pedirle la mano a su novia.

PUEDE INTERESARTE Anton Ratushnyi, el joven culturista ucraniano que ha roto el récord de Arnold Schwarzenegger tras 57 años

Erik Markov, culturista que falleció hace menos de un mes

El mundo del culturismo sigue llorando la muerte de Erik Markov, que falleció a los 27 años, según publica el portal ‘Generation Iron’. Poco antes, consiguió la tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), un logro que le situaba como una de las figuras emergentes con mayor proyección internacional. Las causas de la muerte de Erik Markov no han trascendido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el mes de mayo, el español de origen lituano obtuvo la tarjeta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) tras ganar en el NPC Worldwide Amateur Olympia Spain, uno de los campeonatos más prestigiosos del circuito amateur.