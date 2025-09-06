Erik Markov había conseguido la tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) meses antes de fallecer

Este 2025, también ganó el NPC Worldwide Top Tan Classic Regional, su segunda victoria en Classic Physique

Compartir







El mundo del culturismo llora la muerte de Erik Markov, que ha fallecido a los 27 años, según publica el portal ‘Generation Iron’. Poco antes, consiguió la tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), un logro que le situaba como una de las figuras emergentes con mayor proyección internacional. Las causas de la muerte de Erik Markov no han trascendido.

En el mes de mayo, el español de origen lituano obtuvo la tarjeta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) tras ganar en el NPC Worldwide Amateur Olympia Spain, uno de los campeonatos más prestigiosos del circuito amateur.

"Convertí mi sueño en realidad. Conseguí mi tarjeta PRO. Pero la mayor victoria de todas... eres tú, mi amor", escribió tras el logro en su cuenta de Instagram en un mensaje dedicado a su pareja y entrenadora, Lucía Barahona.

Ganador del NPC Worldwide Top Tan Classic Regional

Este 2025, también ganó el NPC Worldwide Top Tan Classic Regional, su segunda victoria en Classic Physique.

Markov era conocido por su trabajo en el escenario y por su disposición para ayudar a otros en el mundo de culturismo.

Su muerte, de la que no ha trascendido la causa, reaviva el debate sobre las exigencias extremas de la disciplina.