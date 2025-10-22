Redacción Uppers 22 OCT 2025 - 10:26h.

El legendario 23 de los Chicago Bulls admite en su debut como analista deportivo de la NBC cuánto echa de menos jugar al baloncesto

Jordan o LeBron, ¿quién es el mejor de la historia?: "Pesan más las emociones que las estadísticas"

Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, ha vuelto a la NBA. No para volver a deleitarnos con sus mates y tiros imposibles, sino para ejercer como analista televisivo en la cadena NBC. "Tengo una obligación con el baloncesto... como jugador de basket, es poder transmitir mensajes de éxito y dedicación al baloncesto", declaró el legendario '23' durante un segmento en el descanso del partido inaugural de la temporada que enfrentó a Oklahoma City Thunder y Houston Rockets.

Desde su retirada definitiva en 2003, Jordan, de 62 años, se habían mantenido en un segundo plano en el mundo del basket, limitando su participación a su implicación con los Charlotte Hornets, equipo que compró en 2010 con resultados deportivos más bien escasos y del que todavía es accionista minoritario tras vender gran parte de sus acciones en 2023. Pero ahora ha decidido volver a ponerse bajo los focos protagonizando un serial llamado 'MJ: De la Perspectiva a la Excelencia' para la NBC, que está de vuelta en las retransmisiones de la NBA por primera vez en más de 20 años.

Donde hubo fuego...

En su primera intervención como comentarista junto al periodista Mike Tirico, el seis veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama se sinceraba sobre lo mucho que echa de menos la canasta: “Amo el baloncesto como no te lo creerías. Para ser sincero, ojalá que pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme pantalones cortos, ir fuera y jugar a baloncesto hoy, porque es lo que soy. Ese tipo de competición es por lo que vivo".

"Y lo echo de menos, echo de menos ese aspecto de jugar al juego del baloncesto, poder desafiarme a mí mismo contra lo que la gente ve como gran baloncesto. Pero para mí es mejor estar aquí sentado hablando contigo en lugar de romperme el tendón de Aquiles y estar en una silla de ruedas durante tiempo”, confesaba 'Air' Jordan.

El GOAT reconocía que el espíritu competitivo que lo hizo famoso aún arde dentro de él, pero que ya casi no toca un balón de baloncesto. “No he cogido uno en años. ¿No ves un aro en ninguna parte por aquí verdad?”, preguntaba de manera retórica durante su intervención de apenas tres minutos grabada en su propia casa.

Nervios por un tiro libre

“Estaba en la Ryder Cup (de golf) y alquilé una casa. El dueño vino a hacer fotos con sus nietos y a a conocerme y saludarme, y les agradecí que me dejaran estar en la casa. Él tenía una pista de baloncesto y dijo: '¿quieres tirar un tiro libre?', y yo dije: '¿de verdad? ya he pagado la casa'. Así que cuando di un paso al frente para tirar es lo más nervioso que he estado en años. En años”, contaba MJ, que solo pensaba en no hacer el ridículo ante los niños.

"La razón es que esos niños escucharon las historias de sus padres sobre lo que hice hace 30 años. Así que esperan que sea como 30 años antes, y yo no he tocado un balón de baloncesto", explicaba. Por si alguien se lo pregunta, el tiro "entró, absolutamente". "Fue el swish más gratificante, me alegró la semana y pude complacer a ese niño sin saber si podía", confesaba.

Su regreso a la escena pública del baloncesto se produce, de alguna manera, para agradecerle a este deporte todo lo que le ha dado. Eso sí, la NBC no ha especificado con qué frecuencia se emitirán sus episodios ni su duración, pero puede ser interesante ver si el mejor jugador de la historia se atreve a hablar del desastre en el que se han convertido los Bulls desde hace años o qué pasa con sus Hornets, con sólo tres participaciones en playoffs desde 2010 y siempre cayendo en primera ronda.