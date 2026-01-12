Condenan a una mujer a cuatro años por intento de chantaje al jugador surcoreano Son Heung-min

La joven de 20 años pidió 200.000 euros al jugador, ex del Tottenham, con la amenaza de desvelar un supuesto embarazo.

El jugador no aceptó el chantaje y acudió a los tribunales en un escándalo muy seguido en Corea del Sur, donde es un ídolo.

Una joven de unos veinte años fue sentenciada el lunes a cuatro años de prisión por chantajear a la estrella del fútbol surcoreano Son Heung-min con la amenaza de embarazo. La sentencia fue confirmada por Yonhap News TV, tras un proceso judicial celebrado a puerta cerrada.

La mujer fue acusada de extorsionar a Son por 300 millones de wones (180.000 euros) a finales de 2024 tras enviarle una ecografía fetal y amenazar con hacer público su embarazo.

Posteriormente, intentó extorsionarlo por otros 70 millones de wones (40.000 euros) con la ayuda de su novio, identificado como el Sr. Yong, quien fue condenado a dos años de prisión por intento de chantaje. Ambos llevan en prisión desde mayo.

El jugador no accedió al chantaje y presentó una demanda en los juzgados

El jugador, actualmente en Los Ángeles FC se negó a pagar la suma que se le exigía y presentó una demanda ante los juzgados para defenderse. La sentencia ha dado la razón al futbolista.

La sentencia dio plenamente la razón al jugador, cerrando un caso que generó gran repercusión mediática en Corea del Sur y que vuelve a poner el foco en la protección legal de figuras públicas frente a intentos de extorsión y difamación.