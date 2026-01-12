El Real Madrid destituye a Xabi Alonso: se confirma que Álvaro Arbeloa será su sustituto

Gonzalo Barquilla 12 ENE 2026 - 18:19h.

El Real Madrid ha anunciado este lunes la destitución de Xabi Alonso como entrenador del equipo; su sustituto será Álvaro Arbeloa

El club blanco ha confirmado que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador, tras su etapa en el Real Madrid Castilla

El Real Madrid ha anunciado este lunes la destitución de Xabi Alonso como entrenador del equipo tras la derrota del cojunto blanco frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España (3-2), disputada este pasado domingo en Arabia Saudí. El sustituto del técnico vasco será Álvaro Arbeloa.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club", ha indicado el club merengue en un comunicado oficial.

"El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", han agregado desde la entidad sobre el despido del entrenador de 44 años.

Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, de 42 años, se incorpora como primer entrenador de la plantilla, tal y como se ha confirmado en otro comunicado oficial emitido también durante la tarde de este lunes.

"El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025", ha arrancado el club en el segundo documento.

"Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España. Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional", han sentenciado.