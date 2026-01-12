Timothy Busfield, de 'El ala Oeste de la Casa Blanca', acusado de abuso de menores: "Es una venganza"

Orden de arresto contra Timothy Busfield, conocido por ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ y esposo de Melissa Gilbert, por presunto abuso sexual infantil.

Timothy Busfield (68) saltó a la fama por la serie Treinta y tantos (1987-1991). Después, a principios del 2000, se convirtió en un referente para muchos por su interpretación El Ala Oeste de la Casa Blanca (1999-2006). Y otro hecho, volvió a llevarle al primer plano. Su tercer matrimonio en 2013 con Melissa Gilbert (61), la inolvidable Laura Ingalls de La casa de la pradera. Ahora, vuelve a acaparar portadas, pero por un hecho muy grave: el actor ha sido acusado de abuso de menores. El ya se ha defendido señalando que todo es una venganza de la madre de los pequeños por no querer contar con ellos en una nueva temporada en la serie en la que trabajaban.

Orden de arresto por abusar de dos gemelos menores de edad

La investigación se inició el 1 de noviembre del 2024, después de que un médico del Hospital Universitario de Nuevo México alertara a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual infantil.

La policía de Albuquerque (Nuevo México) emitió el 9 de enero una orden de arresto por supuestamente abusar sexualmente de dos gemelos menores de edad que actuaban en la serie 'La chica de la limpieza' (2022-2025), dirigida por el sospechoso. Según la denuncia obtenida por TMZ, Busfield está acusado de dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y otro de abuso infantil.

La madre relató que, al escuchar rumores previos sobre un comportamiento inapropiado del director con mujeres -en 1994 y 2012, el actor fue acusado de agresión sexual, aunque nunca llegó a ser imputado-, preguntó directamente a sus hijos si alguien los había tocado de una forma que les resultara incómoda. La respuesta de los menores fue reveladora: “¿Te refieres al tío Tim?”.

Supuestamente, el actor les dijo a los niños que lo llamaran "Tío Tim" y les hizo cosquillas en el estómago y las piernas, según la orden de arresto. Busfield habló con los detectives sobre las acusaciones por teléfono en noviembre de 2025 y afirmó que era "muy probable" que hubiera tenido contacto físico con los niños.

Siguiendo el consejo de un abogado, la familia llevó a los niños al hospital. En una primera exploración, los médicos indicaron que los menores podrían haber sido “manipulados”, aunque en ese momento solo relataron que Busfield les hacía cosquillas en el estómago y las piernas, por lo que el caso no cumplió inicialmente los criterios para avanzar judicialmente.

Posteriormente, el 3 de octubre del 2025, la madre presentó una denuncia formal ante la policía y notificó a los Servicios de Protección Infantil, asegurando que sus hijos habían revelado abusos sexuales continuados entre noviembre del 2022 y la primavera del 2024.

El menor dice que le tocó las zonas íntimas y Busfield habla de venganza de los padres

Según la denuncia, uno de los chicos, que entonces tenía 7 años, confesó a la policía que Busfield le tocó en sus "zonas íntimas" en el set de rodaje tras haber terminado una escena. Los fiscales alegan que Busfield tocó al menor de forma inapropiada tres o cuatro veces entre tomas y a los ocho años le tocó otras cinco o seis veces

También se ha sabido que la interacción de Busfield con los menores traspasó la pantalla ya que junto a su esposa, Melissa Gilbert, acudieron a varios eventos sociales y se intercambiaron regalos de navidad.

“La verdad es que no, no lo recuerdo, si es que ocurrió. No recuerdo haberles hecho cosquillas abiertamente a los chicos nunca, pero no sería raro para mí”, dijo en una declaración jurada. Gilbert, casada con Busfield desde 2013, supuestamente escuchó la llamada de su esposo con los investigadores por el altavoz del teléfono.

Melisa Gilbert habló en julio de 2025 de los secretos de su matrimonio con Busfield

Seis meses antes de que saliera la orden de arresto, Gilbert compartió el secreto del matrimonio duradero de la pareja en el podcast “I Choose Me” de Jennie Garth. "Creo que es parte integral de nuestra colaboración, que todo lo hacemos pensando en el otro, y que somos muy considerados y nos respetamos enormemente", dijo en julio de 2025. "Por eso, no hay decisiones que se tomen individualmente".

“Todo se habla, se comparte, y eso nos reconforta muchísimo, es mucho más amable y fácil”, añadió Gilbert. “O sea, todos tenemos nuestros momentos, pero son muy escasos entre nosotros. Incluso nuestras discusiones son constructivas”.

“Es absolutamente maravilloso porque, como abuela, voy a hablar por ambos. Como abuelos, Tim y yo podemos estar tranquilos sabiendo que ya hemos hecho todo esto, así que no hay estrés”, compartió. “No me estreso en absoluto”, añadió Gilbert. “Ambos estamos muy relajados con ellos, y podemos simplemente jugar, divertirnos y devolverles el favor”. La actriz ha abandonado en este duro momento las redes sociales.