La próxima cita del caso en el tribunal, para una vista previa al juicio, está prevista para el 14 de mayo

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El centrocampista ghanés del Villarreal CF Thomas Partey, de 32 años, se ha declarado este lunes inocente ante el Tribunal Penal de Southwark ante dos nuevas acusaciones de presunta violación en diciembre de 2020 a una misma mujer.

El ghanés compareció el lunes ante el Tribunal Penal de Southwark para negar haber violado en dos ocasiones a una mujer en Londres un día de diciembre de 2020. Partey, que dejó el Arsenal para fichar por el Villarreal en verano de 2025, fue acusado en julio del año pasado de cinco cargos de violación y una acusación de agresión sexual, que se remontan a 2021 y 2022.

Todas las acusaciones se juzgaran conjuntamente

Anteriormente se declaró inocente de esos cargos, y el juicio se fijó para noviembre de este año. Los dos nuevos cargos de violación se hicieron públicos en febrero de este año. Pero advirtió a Partey y a los abogados del caso de que el juicio podría retrasarse hasta enero del año que viene.

En total, Partey se ha declarado inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con las acusaciones de cuatro mujeres diferentes. Ahora, se encuentra en libertad bajo fianza durante el proceso judicial, con la condición de que no se ponga en contacto con las presuntas víctimas.