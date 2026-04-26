Un hombre de 62 años ha muerto tras sufrir una caída y quedar inconsciente en el suelo mientras participaba en la Muñalba Trail, en Burgos

Desde el Ayuntamiento de Regumiel se ha organizado una concentración como homenaje a este corredor fallecido

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BurgosUn hombre de 62 años ha muerto en la localidad de Regumiel de la Sierra, en Burgos. El hombre habría fallecido mientras participaba en la prueba Muñalba Trail celebrada en la localidad burgalesa.

Según han informado medios locales como 'Burgos Conecta', el corredor estaba participando en el recorrido corto de 12 kilómetros cuando sufrió una caída: "Quedó inconsciente en el suelo con un traumatismo en la cabeza al filo de las 17:30 horas".

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El fallecimiento del corredor de 62 años

Nada más producirse el accidente en el camino en los alrededores de la Peña El Vaso, los sanitarios de la organización se acercaron hasta la zona para atender al herido.

Mientras, desde la organización de la Muñalba Trail se informaba a emergencia 112 que dio traslado de la misma al Sacyl.

"A pesar de movilizar un helicóptero sanitario hasta el lugar, los esfuerzos fueron inútiles, puesto que el varón ya había fallecido", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Reacciones a la muerte de este corredor de 62 años

Desde la organización se ha trasladado el pésame a la familia y al entorno de este hombre de 62 años fallecido en pleno evento deportivo. "Este trágico suceso nos ha dejado profundamente consternados. En estos momentos, toda nuestra atención y apoyo están con la familia, amigos y allegados del deportista. Queremos trasladarles nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño", comunica la Muñalba Trail.

Además, también se ha organizado desde el Ayuntamiento de Regumiel una concentración como muestra de respeto y homenaje a este corredor fallecido.