Irán no ha confirmado el acuerdo de paz anunciado por el presidente de Estados Unidos

Trump suspende los ataques contra Irán tras aprobar los "puntos finales" del acuerdo

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Donald Trump ha declarado haber "puesto fin" a la guerra con Irán y ya son más de 30 veces que da esta noticia sin que al final se materialice. El presidente de Estados Unidos, además, ha asegurado que Teherán ha aceptado "no fabricar nunca armas nucleares". La mala noticia es que la otra parte interesada no se han dado enterado de este próximo acuerdo y han desmentido al republicano.

La ofensiva militar lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, no ha hecho otra cosa que recrudecerse y desde el fin de semana los ataques con misiles se producían sin control contra Irán y desde ese país a instalaciones estadounidenses en Kuwai, Bahréin y otros países aliados de Washington.

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Trump, que lleva hablando de un acuerdo de paz, casi una semana después de haberla iniciado, ha vuelto a asegurar que ya estaba hecha, pese a que, por el momento, a República Islámica no lo ha confirmado.

"Hoy hemos puesto fin a la guerra con Irán y ellos han aceptado no fabricar nunca armas nucleares", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca durante una intervención telefónica en apoyo al candidato a gobernador de Georgia Burt Jones.

El republicano ha señalado que la cuestión nuclear ha sido un elemento sobre el cual Washington ha insistido "mucho", en la medida en que el hecho de que Teherán no vuelva a fabricar armas nucleares, ha recalcado, era "el objetivo principal" y "el 95% de todo".

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Trump suspendió los ataques contra Irán 24 horas antes del anuncio del fin de la guerra

La declaración de Trump llega poco después de haber anunciado la suspensión de los ataques programados para la madrugada de este viernes contra Irán en la que hubiera sido la tercera jornada consecutiva de agresiones contra el país de los Ayatolás.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", anunció en un mensaje difundido en redes sociales tras asegurar que todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la contienda.

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Irán hasta el momento no se ha pronunciado sobre este último anuncio de Trump, se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan llegado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán.

"Hasta el momento, no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre este asunto. Se trata de una cuestión muy importante que está siendo analizada por las instituciones competentes, y en cuanto lleguemos a una conclusión, se lo comunicaremos", insistió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA, precisando que lo harán con "total transparencia".