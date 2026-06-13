Elena González 13 JUN 2026 - 22:10h.

La alcaldesa fue evacuada en un helicóptero sanitario y un concejal y su hija, también ocupantes del vehículo, fueron trasladados al hospital en una ambulancia convencional.

l suceso se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201

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La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, ha sido trasladada este sábado en un helicóptero sanitario hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de sufrir, a primera hora de esta tarde, un accidente de tráfico en Palencia.

El suceso se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, al resultar embestido en una colisión fronto-lateral el vehículo en el que viajaba la alcaldesa después de asistir a un acto festivo en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo.

Herido también el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar

Según 'El Norte de Castilla', el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió el aviso de una colisión frontolateral entre dos turismos. En la llamada se solicitaba asistencia para tres ocupantes de uno de los vehículos, que referían dolores y heridas en la pierna, así como síntomas de ansiedad.

Entre los heridos se encontraban, además de la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, que también ostenta el cargo de segundo teniente de alcalde, junto a su mujer y su hija, quienes viajaban en el mismo vehículo.

La alcaldesa fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el HUBU, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia, han informado fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León.