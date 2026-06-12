Shakira se ha convertido en la protagonista de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Shakira, en plena gira y ensayando para el Mundial 2026, cantará junto a Ed Sheeran en Nueva York

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Shakira ha vuelto a hacer historia y se ha convertido en la absoluta protagonista de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras sus actuaciones en los Mundiales de Alemania 2006 con 'Hips don't lie', de Sudáfrica 2010 con 'Waka waka' -donde nació su historia de amor con Gerard Piqué-, y de Brasil 2014 con 'La la la', la cantante ha dado el pistoletazo de salida al campeonato rey del balón en el Estadio Azteca de México con 'Dai dai' junto al nigeriano Burna Boy.

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La actuación de Shakira

Antes del primer partido de la Copa del Mundo entre México, y Sudáfrica -que ha terminado con victoria para los anfitriones- la de Barranquilla ha puesto a las 80.000 personas que abarrotaban el recinto a bailar con un impresionante despliegue de voz y baile con el que se ha reafirmado como una de las artistas más importantes del planeta.

Acompañada por un cuerpo de baile compuesto únicamente por mujeres, ha deslumbrado con un look llamativo y muy sexy compuesto por un body de red amarillo sin mangas y con cuello chimenea, guantes largos en el mismo tono, y minifalda asimétrica formada por diferentes pañuelos en blanco, rosa y amarillo que se movían al ritmo de sus caderas.

Con su larga melena ondulada y ligeramente más oscura que en sus últimas apariciones, Shakira ha completado su estilismo con gafas de sol futuristas y deportivas de plataforma blancas con cordones amarillos, que le han permitido darlo todo con comodidad y brillar como nunca mientras entonaba el que himno del Mundial que ya se ha convertido en uno de sus grandes éxitos, 'Dai dai'.

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Las otras actuaciones del Mundial

No ha sido la única que ha puesto voz a la espectacular ceremonia inaugural -que algunos han tachado de 'pobre' en redes sociales-, ya que por el cesped del estadio también han desfilado entre otros Maná con su icónico 'Oye mi amor', Danny Ocean con 'Partidazo', Belinda y Los Ángeles Azules, J. Balvin, Alejandro Fernández -que ha puesto al público en pie con su interpretación del himno de México-, David Guetta, o Andrea Bocelli.

La guinda a este inolvidable arranque del Mundial la ha puesto la actriz Salma Hayek, que embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 e impecable con un traje rojo con pantalón acampanado, americana corta entallada y blusa de seda estampada en tonos rojos, verdes, lilas y amarillos con lazada al cuello, ha tomado la palabra desde el centro del campo para dar la bienvenida a las 48 selecciones participantes en el torneo, que han desfilado con sus banderas en medio de aplausos y vítores.

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Esta ha sido la primera de las tres ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo, ya que todavía quedan la de Canadá, en la que actuarán entre otros Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, y Estados Unidos, protagonizada por Katy Perry y que promete convertirse en un espectáculo que pasará a la historia.