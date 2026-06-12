El consistorio ilicitano ya busca una alternativa a la actuación cancelada de Beret en el festival NITS de Festa

Detenido en Sevilla el cantante Beret por una supuesta agresión sexual dos días después de actuar ante el papa

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El Ayuntamiento de Elche, Alicante. ha suspendido el concierto del artista Beret, previsto para el 10 de agosto en NITS de Festa, tras la detención del cantante por una supuesta agresión sexual.

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"Tras las informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre la detención del cantante Beret, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en NITS de Festa, para el 10 de agosto", ha explicado el consistorio, quien ha señalado que "ya está trabajando con la productora adjudicataria para sustituir la actuación".

En concreto, el cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual.

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Libertad provisional

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El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este mismo jueves la puesta en libertad provisional del cantante. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el magistrado ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que afectan al cantante, que comenzó su carrera publicando canciones en plataformas digitales en 2013 y que actuó el pasado sábado en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima en Madrid a la espera del Papa León XIV.