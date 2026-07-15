Muere José Legrá, histórico boxeador español, a los 83 años

El campeón español de origen cubano sufría una enfermedad diagnosticada recientemente

Se convirtió en una leyenda al ganar dos veces el campeonato del mundo en peso pluma y hasta siete veces el de Europa

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El boxeador José Legrá ha fallecido a los 83 años en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El campeón español de origen cubano sufría una enfermedad diagnosticada recientemente. La Federación Española de Boxeo ha comunicado la noticia y ha expresado su dolor por la pérdida de "uno de los más grandes de nuestro boxeo".

Legrá llegó a España con apenas 20 años, tres años después de haber debutado como profesional en La Habana en 1960. Apodado como 'El Puma de Baracoa', Legrá disputó cerca de 150 combates profesionales y se convirtió en una leyenda tras ganar dos veces el campeonato del mundo en peso pluma (1968 y 1972) y siete veces el de Europa (entre 1967 y 1973). Además, el boxeador poseía la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo desde 2003.

Salió de su país para continuar con su sueño de boxeador

El boxeador se marchó de su país natal después de que en Cuba se aboliera el boxeo profesional durante el régimen comunista de Fidel Castro. Aquí, en España, comenzó a trabajar junto al preparador conocido como 'Kid Tunero' (Evelio Mustelier).

Fue un 24 de noviembre de 1973 cuando José Legrá colgó, definitivamente, los guantes. Desde entonces, vivió en Madrid rodeado de su familia.