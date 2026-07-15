La Policía investiga un intento de robo en la mansión de Lamine Yamal de Esplugues de Llobregat, de Barcelona

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BarcelonaMientras Lamine Yamal celebraba con la selección española de fútbol la victoria ante Francia en la semifinal del Mundial 2026, unos ladrones intentaban robar en su casa de Barcelona. Según ha informado el periódico 'La Vanguardia', el equipo de seguridad del jugador que acaba de cumplir 19 años habría frustrado el intento de robo en la casa de Esplugues de Llobregat.

El intento de robo que se habría producido durante esta madrugada se descubrió cuando uno de los vigilantes avistó a través de las cámaras de seguridad "a dos individuos encaramados en uno de los muros de la propiedad del jugador del Barcelona", detallan desde el medio de comunicación.

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El intento de robo a la mansión de Lamine Yamal

"Cuando los ladrones se vieron sorprendidos, descendieron rápidamente del muro y huyeron de la zona. La seguridad privada del futbolista alertó a los Mossos d’Esquadra y la División de Investigación Criminal de la Policía" que ahora investiga este intento de robo en la casa de Lamine Yamal.

Al parecer, los dos ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad llevando "pasamontañas; uno completamente de negro y el otro de gris".

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La casa de Lamine Yamal, la antigua mansión de Shakira

Se da la casualidad que esta vivienda es la misma en la que estuvieron viviendo durante años Shakira y Piqué ya que Lamine Yamal se la compró a la expareja cuando rompieron su relación.

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La mansión está situada a las afueras de Barcelona, en Esplugues de Llobregat, y cuenta con seis dormitorios, cinco baños, grandes salones, varias terrazas, piscina exterior e interior, biblioteca, bodega, gimnasio, campo de fútbol e incluso estudio de grabación.

La cantante colombiana y el exdefensa culé la habrían puesto a la venta por 14 millones de euros tras su separación en junio de 2022. Una casa que Lamine obtuvo finalmente por una cantidad que rondaría los 11 millones de euros.

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La venta de la mansión de Shakira y Gerard Piqué

Tras la ruptura y la marcha definitiva de Shakira a Miami, la pareja decidió poner a la venta el complejo. La venta no fue sido sencilla. La artista se mostraba firme en no rebajar el precio, mientras Piqué presionaba por vender rápidamente para poder instalarse con Clara Chía en una nueva propiedad.

El desacuerdo por el precio - Shakira pedía hasta 12 millones de euros y el exfutbolista aceptaba rebajas que lo situaban entre 6 y 10 millones - volvía a generar tensiones y retrasos en las negociaciones entre la expareja y los posibles compradores.

Sin embargo, la cantante colombiana y el futbolista catalán lograban deshacerse del inmueble en agosto de 2025.

La mansión fue escenario de momentos clave en la vida de ambos y sus hijos, así como de la última etapa, marcada por la crisis matrimonial, los rumores y la prensa. La operación cerraba un capítulo para la cantante y el exjugador ya han rehecho sus vidas por separado.