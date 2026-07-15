Agencia EFE 15 JUL 2026 - 12:42h.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al sacerdote a 52 años de prisión y al pago total de 403.129 euros a las víctimas

Se le condena por delitos de agresión sexual, descubrimiento y revelación de secretos

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La Iglesia indemnizará a las cuatro mujeres que fueron sedadas y agredidas sexualmente por un sacerdote malagueño, pero estudiará si recurre el hecho de que se le considere responsable civil subsidiario.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha comparecido este miércoles ante los medios tras la condena al Padre Fran, al que la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 52 años de prisión y al pago total de 403.129 euros a las víctimas por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales.

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Satué afirma que la Diócesis está del lado de las víctimas

El obispo ha pedido perdón en nombre de la Iglesia y ha subrayado que "los hechos nos avergüenzan profundamente", por lo que indemnizarán a las cuatro víctimas sin que la condena sea firme para reparar el daño y el sufrimiento causado.

"Somos conscientes de que ninguna reparación puede sanar el daño, pero confiamos que este gesto pueda hacer que sientan el reconocimiento y la cercanía de la Iglesia", ha continuado el obispo malagueño.

El sacerdote acusado ha sido condenado por cuatro delitos de agresión sexual, tres de ellos con penetración, y otros cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos, ambos con carácter continuado.

Estos hechos los grabó y descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.