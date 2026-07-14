David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación

Estalla la tensión entre las defensa, las acusaciones y la Fiscalía en la última jornada del juicio a David Sánchez, antes de los informes finales

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BadajozDavid Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por la plaza de Badajoz, según informa EFE. La sentencia considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años. El expresidente de la Diputación de Badajoz ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo público.

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El tribunal de la Audiencia de Badajoz excluye el delito de aceptación de nombramiento ilegal

Hay que destacar que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no ha sido juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar el tribunal de la Audiencia de Badajoz que ha prescrito. No obstante, en el juicio se mantenían los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

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"Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal en el ámbito subjetivo del enjuiciamiento", señalaba el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, en la reanudación del juicio.

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La tensión entre las defensa, las acusaciones y la Fiscalía en el juicio a David Sánchez

Hay que recordar que la última sesión del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, estuvo marcada por un clima de tensión y por varios momentos de confrontación entre las partes.

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La principal sorpresa llegó cuando las acusaciones decidieron duplicar su petición de cárcel para Sánchez, un movimiento que provocó la indignación de la defensa. Su abogado, Emilio Cortés, se dirigió al tribunal con un ruego directo: “Lo que esta defensa demanda respetuosamente a este tribunal es que se declare la indefensión a la que quedamos sometidos”. Una posición que coincidió con la de la Fiscalía, que también solicitó la absolución del acusado.

Otro de los momentos más tensos se produjo cuando el letrado que representa a la acusación del Partido Popular vinculó a la Fiscalía con las defensas de los acusados, lo que contribuyó a enrarecer aún más el ambiente en la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz.

La jornada estuvo además marcada por las quejas de la defensa después de que el tribunal aceptara reproducir parte de la declaración de David Sánchez ante la juez de instrucción.

Una de las acusaciones sostenía que existían contradicciones entre ese testimonio y las respuestas ofrecidas por Sánchez a su propio abogado. El fragmento reproducido correspondía al interrogatorio en el que se le preguntaba si conocía la ubicación física de la Oficina de Artes Escénicas, su departamento. En la grabación, Sánchez respondía: “Pues no le podría decir, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora”.